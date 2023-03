Dos depredadores sexuales ocultos en Almería entre las bandas de música

Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, que los dejó en libertad provisional con cargos, según han explicado fuentes judiciales a Diario de Almería. En este sentido, cabe recordar que a pesar de haber sido detenido de forma previa y de haber ingresado incluso de forma provisional en prisión por el caso anterior, el arrestado de 33 años no tiene antecedentes penales como tal al no haber sido juzgado aún por este caso.

¿Qué es el ‘child grooming’?

Según la ONG ‘Save the Children’, “el grooming y, en su evolución digital, el online grooming (acoso y abuso sexual online) son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual”. “Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo y conseguir material íntimo, hasta llegar a mantener un encuentro sexual. Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor, y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un ambiente de secretismo e intimidad. En el caso del online grooming el abusador envía, a través de un medio tecnológico, material sexual al niño o niña. Además, se suele hacer pasar por menor y adapta el lenguaje a la edad de la víctima. Es una violencia igual de real que la física, pero de la que no se puede huir”, añaden desde dicha organización no gubernamental.