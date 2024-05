La entrada a la Alcazaba de Almería dejará de ser gratis: este es el nuevo precio

La Alcazaba de Almería es uno de los monumentos más visitados de Andalucía: 230.472 personas en 2023, siendo el cuarto de la Red de Espacios Culturales que gestiona la Junta, tras La Alhambra y el Generalife; el Teatro Romano de Málaga y la Sinagoga de Córdoba. Hasta ahora, la entrada ha sido gratuita para todos los ciudadanos de la Unión Europea, mientras que los de otros países tenían que pagar 1,50 euros. Pero pronto eso cambiará.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte está tramitando una orden para actualizar los precios públicos que regirán para los museos, conjuntos y enclaves culturales de gestión y/o titularidad autonómica. Entre ellos se incluyen el citado Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería, los enclaves arqueológicos de Los Millares, Villaricos y Puerta de Almería, el castillo de Vélez Blanco y centros como el Museo de Almería y el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), por citar algunos.

Según establece el borrador de la orden, la entrada general a la Alcazaba de Almería pasará a costar 5 euros, estando dentro del segundo tramo de precios (hay museos y monumentos andaluces cuyo ticket costará 8 euros, como Madinat Al Zahra de Córdoba, los Dólmenes de Antequera, el Museo de Málaga, y otros de 3 euros). No obstante habría una serie de excepciones y reducciones, aunque no se contempla la gratuidad por residencia en Andalucía o en la provincia de Almería.

Asimismo, la entrada al Museo de Almería (antiguo Museo Arqueológico de Almería) también costará 5 euros. Cabe señalar que este espacio, a pesar de ser gratuito en la actualidad, es uno de los menos visitados de todos los que gestiona la Junta de Andalucía. En el año 2023 recibió 46.499 visitantes, siendo el 12º de los 19 que forman la red museística autonómica.

A falta de que se publique el borrador de la orden, se desconoce el precio del resto de monumentos y museos almerienses que gestiona la Junta de Andalucía, pero estarían en los tramos de 5 o 3 euros.

Entrada gratis cuatro días al mes

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, defendía el pasado 9 de mayo el cobro de entradas en comisión parlamentaria, defendiendo que "es una medida habitual en toda España". Asimismo, aseguraba que "acceso universal" a la cultura "no quiere decir acceso gratuito".

Bernal explicaba que habrá una serie de exenciones al pago de la entrada. Así, habrá cuatro días al mes de entrada gratuita (uno por semana), aunque sin especificar qué día será. También será gratis para los menores de 18 años, mayores de 65 años, jubilados, personas en situación de desempleo, y afectadas por un grado de discapacidad de al menos el 33% (junto a su acompañante si fuera dependiente). También se incluyen en la gratuidad los titulares del Carné Joven Europeo, así como docentes que acompañen a estudiantes, guías oficiales, miembros de los patronatos correspondientes, etcétera. Asimismo, también habrá un precio reducido del 50% a familias numerosas.

También será gratuita la entrada en algunas celebraciones específicas como el Día de Andalucía, el Día Internacional de los Museos, el Día Internacional del Turismo y el día en el que se celebren las Jornadas Europeas de Patrimonio.

El delegado Juanjo José Alonso, a favor de cobrar

Hace unos días, con motivo de la celebración del Día de los Museos, el delegado de Cultura en Almería, Juan José Alonso, se mostró partidario del cobro de entradaspara el acceso a los museos y monumentos públicos. Según su opinión, el establecer un acceso con un “precio reducido” no mermaría el número de visitas a estos espacios. “Soy partidario de que al almeriense no se le cobre, pero si le cobro un euro o dos euros, no creo que eso imposibilite visitar ese monumento”, dijo Alonso a preguntas de los medios. No obstante, el plan de la consejería no parece que vaya a incluir ninguna bonificación por ser habitante en Almería y el precio será de 5 euros.

“A mí, sinceramente, me da igual que me cobren cinco euros por entrar a un museo, no me va a imposibilitar ese precio acceder al museo o al monumento”, dijo Alonso. De igual modo, cree que establecer un precio público por acceso a los recintos culturales no tendría repercusión en cuanto al número de visitas. “Estamos muy cerca de batir récord en la Alcazaba y es verdad que eso también es gracias a la inversión que se está haciendo”, apuntó el delegado.