“El belén es familiar, vienen a comprarme juntos abuelos, padres y nietos”

Es el último supervivente de las tiendas que venden en cada época del año lo que corrresponde; y en Navidad, está claro que son las figurillas del belén. Si se le ha ro-to alguna del año pasado o quiere ampliar el suyo, pase por Río Preto y encontrará el respuesto o la novedad adecuados.

–Yo te recuerdo desde siempre vendiendo figurillas del belén.

–Es que la tienda la abrieron mis padres hace 60 años, en 1962, en que regresaron a España tras haber vivido en Brasil. De ahí el nombre. Los primeros años vendían radios, cocinas, cochecitos de bebés, discos y aparatos musicales. Hacia 1970 me incorporé yo y añadimos las figurillas del belén y adornos navideños.

–Años aquellos en que el belén era ‘obligatorio’ en casas, iglesias, organismos oficiales...

–Casi casi. Las casas eran mucho más grandes que las de ahora y había espacio para hacer grandes belenes con figurillas que primero eran artesanales de barro, luego pasaron a ser de plástico (más feas pero no se rompían), volvió el barro aunque ya de fabricación mecanizada y las últimas son de resina, algo más baratas.

–Gustan mucho las articuladas.

–Sí, son relativamente modernas y se ven en los grandes belenes públicos. Son caras pero las que llegan se venden enseguida.

–Hablemos de los precios.

–Mira, cuando empezamos a vender belenes por mil pesetas te podías llevar uno de plástico, pequeño pero completo, con el Misterio, los Reyes Magos, pastores, lavanderas, animalillos y casas. Hoy día uno parecido viene a costar unos 15 euros si es de plástico, unos 50 de resina y ya sube a 150 de barro.

–¿Se superó ya la crisis de los 80?

–Sí, fueron años en los que el árbol navideño de tradicion nórdica ganó mucho terreno al belén ya que se necesitaba menos espacio para montar y era más rápido. Pero aquella moda duró poco y pronto empezaron a compatibilizar árbol y belén en la mayoría de hogares y hoy día el belén gana por goleada.

"A principios de los 80 el árbol sustituía al belén pero pronto se recuperó la tradición de hacer el belén en casa”

–Además del Misterio y los Reyes, ¿que te pide la gente?

–Un belén se ‘traga' casi todo. En ninguno falta el castillo de Herodes, pastores, rebaños, lavanderas, patos, árboles (sobre todo palmeras), ángeles... Mira, hace unos años un hombre me pidió elefantes. Se los traje y no vino a por ellos. Aquí los tengo. También se llevan pequeñas piezas de resina: puertas, ventanas, carteles, vallas, hortalizas, trigo, pajarillos...

–Dime el belén mas caro que has vendido.

–Pues fue a una iglesia de un pueblecito granadino. Lo querían de figuras de un metro, se lo conseguí y les costó unos cinco mil euros. De los que tengo en el escaparate, hay uno con figuras de 60 cm. de barro y tela que vale 3.395 euros. Normalmente se los llevan para las iglesias de nueva construcción ya que las antiguas tienen sus figuras desde hace muchos años.

–Tengo entendido que hace pocos días recibiste un cliente ilustre...

–¡Ja, ja, ja! Te debes referir al nuevo Obispo, D. Antonio Gómez. Me dijo que se le había roto en Niño Jesús de su belén al sacarlo de las cajas y que lo habían mandado aquí. Se ve una persona muy cercana y amable.

–¿Viene gente de los pueblos a comprar figurillas?

–Sí, bastante, sobre todo de la zona de los Vélez, de la cuenca del Almanzora y de la Alpujarra. En sus tiendas hay poca variedad de figurillas y cuando vienen a Almería se pasan por aquí.

–¿Qué te pasó con aquel hombre que quería un belén pero con una condición?

–¡Ja, ja, ja! Pues vino a comprar un belén completo, escojo las figurillas, hago el presupuesto y me dice que se lo lleva... con la condición de que vaya a su pueblo a montárselo en su casa. “Si tiene que estar más de un día, yo le pago el hostal; pero quiero que me lo haga usted”. Finalmente no hubo acuerdo porque no podía cerrar las tienda.

–¿Peticiones raras?

–Sobre todo, animales. Algunos creen que van a hacer un zoo en vez de un belén: elefantes, osos, jirafas, toros y hasta pingüinos.

–Ahora está la moda de las figurillas con movimiento.

–Si, la gente las pide de verlas en belenes públicos pero cuando ven el precio se lo piensan. Hay churreras, hilanderas, herreros, carpinteros, pescadores...

–Te emociona especialmente...

–Que vengan juntos abuelos, padres y nietos a comprar. La tradición del belén en las casas no se perderá nunca.