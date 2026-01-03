Golpe al contrabando en Almería: 17 detenidos y 10.000 litros de gasolina incautados en alta mar

La Guardia Civil, en el marco de la operación “ALINDA”, ha desarrollado un dispositivo contra las organizaciones criminales y otros grupos delictivos que operan en la provincia de Almería, saldándose con la detención de 17 personas y la investigación de otras dos, por los supuestos delitos de robo, favorecimiento de la inmigración irregular, contrabando y riesgo por la probabilidad de lesión a la vida, salud o patrimonio de las personas, como es el producido en el transporte irregular de sustancias inflamables.

La operación se ha saldado con la incautación de más de 10.000 litros de gasolina, distribuidos en más de 400 garrafas, así como 4 vehículos y 5 embarcaciones. Asimismo, han sido rescatados 147 migrantes.

Asimismo, se ha identificado a más de 400 personas, 200 vehículos y un alto número de embarcaciones en puertos deportivos y zonas de costa, donde se ha recuperado una embarcación sustraída y se han propuesto 70 sanciones administrativas por distintas normativas, incluidas las relacionadas con el transporte de mercancías peligrosas, como es el combustible que utilizan las embarcaciones irregulares de alta velocidad utilizadas por las organizaciones criminales.

En el operativo se ha identificación a más de 400 personas y 200 vehículos. / D.A.

Persecución de la Guardia Civil contra el "petaqueo"

Esta actuación se encuentra enmarcada en las labores que desarrolla la Guardia Civil en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al favorecimiento de la migración irregular y el narcotráfico, y en el uso de medios y capacidades logísticas en este tipo de delitos.

Cabe destacar que, entre los objetivos de la operación, se encontraba la persecución de las actividades logísticas esenciales vinculadas al “petaqueo”, cambios de tripulación y el suministro de víveres y material para las embarcaciones que se encuentran permanentemente en el mar territorial.

La Guardia Civil incauta hasta 4 vehículos y 5 embarcaciones. / D.A.

La operación ha sido desarrollada por el Servicio Aéreo, el Servicio Marítimo Provincial de Almería, así como el Grupo Marítimo del Estrecho, el Grupo de Acción Rápida, el Grupo de Reserva y Seguridad y distintas unidades de la Guardia Civil de Almería, además del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico con sede en Sevilla.