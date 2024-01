Uno de los hermanos tiroteados en Almería identifica al presunto autor de los disparos

Uno de los tres hermanos propietarios de una producción de cáñamo industrial de Almería que fueron tiroteados en un robo frustrado ha señalado este miércoles como presunto autor de los hechos a A.M.R., el procesado al que los otros ocho coacusados en la causa ya habían señalado como responsable de las detonaciones.

Uno de los disparos alcanzó a uno de los hermanos, de 49 años, que murió en el lugar, otro de los hermanos sufrió heridas que "le hubiesen producido la muerte si no hubiese sido atendido de urgencia", mientras que el tercero resultó herido de menor consideración.

Ha sido este último el que ha asegurado al jurado popular que enjuicia a los nueve acusados que A.M.R. fue el responsable del tiroteo, según han apuntado a EFE fuentes jurídicas, mientras que el otro hermano superviviente no ha podido afirmar con rotundidad que fuese él o precisar si alguno más de los acusados portaba un arma de fuego cuando se produjeron los hechos.

De acuerdo a las fuentes consultadas, durante la jornada de este viernes declararán otros testigos de la causa, mientras que el lunes y el martes de la semana que viene se practicarán las periciales previstas, de forma que los informes finales se leerán, previsiblemente, el miércoles.

Este miércoles, A.M.R. respondió únicamente a su abogado y aseguró que ese día se encontraba en Barcelona porque una tía había muerto cinco días antes. "No he usado un arma en mi vida. No sé ni cómo se dispara. Yo no estaba en Almería, estaba en Barcelona", incidió..

La calificación del fiscal, consultada por EFE, sostiene que los acusados se dirigieron sobre las 15:00 horas del 30 de septiembre de 2020 a un invernadero ubicado en el Cortijo Vidal del Paraje Cintas, en el camino del cementerio del barrio de La Cañada de San Urbano.

Según el Ministerio Público, la intención de éstos era sustraer del interior de la finca lo que "ellos creían que era marihuana" y que en realidad era cáñamo industrial.

Llegaron a dicho lugar unas tres horas más tarde, presuntamente con una "navaja o pincho" en poder de uno de ellos y de una pistola del calibre 22 en manos de otros dos, armas que presuntamente había acordado utilizar "si fuese necesario" para sustraer la supuesta marihuana.

Una vez allí, con pasamontañas y capuchas accedieron al invernadero tras romper una de las bandas y los hermanos propietarios de la finca que trabajaban dentro en ese momento con otras personas escucharon el ruido y se acercaron a ver qué ocurría.

Fue entonces cuando, de acuerdo al fiscal, los acusados comenzaron a disparar hacia dentro y apuntaron a los tres hermanos con "intención de acabar con sus vidas, realizando al menos siete disparos".

Cuando las otras personas que había el invernadero acudieron alertadas por los disparos, los presuntos autores huyeron del lugar sin sustraer nada.

La Fiscalía acusa a los procesados por un delito de homicidio consumado, otros dos en grado de tentativa, un delito de robo con violencia con uso de arma de fuego, otro de pertenencia a organización criminal y un sexto delito de tenencia ilícita de armas, por los que reclama penas de 39 años y medio de prisión para siete de ellos, y de hasta 40 años de cárcel para otros dos que cuentan con antecedentes.

Asimismo, reclama que abonen 179.783 euros de indemnización por las lesiones y secuelas que sufren los dos hermanos que siguen con vida, así como por los daños morales causados a estos dos y a los padres del fallecido.