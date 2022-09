Sin recreo por el incendio de la planta de reciclaje de Almería

En la pequeña escuela de Cuevas de Los Medina están muy atentos a la dirección del viento. Es el factor que determinará si hoy los niños harán o no educación física en el patio o si el recreo tienen que hacerlo en el interior de la aulas, porque, desde que empezó el curso, tienen que convivir, de esta manera supeditada, con las partículas suspendidas en el aire del incendio de la planta de residuos urbanos de Almería.

Se originó a finales de agosto (el día 23), y aunque ha transcurrido más de un mes, aún no ha podido extinguirse en su totalidad. No hay llamas, pero la basura continúa en combustión en el foso de descarga, lo que desprende ese humo que ha modificado los hábitos en el CEIP Maestro Rodríguez Espinosa, situado a menos de dos kilómetros de distancia de la planta de reciclaje. “Hay partículas en el aire y a los niños les lloran los ojos por el escozor”, comentan sobre este pequeño centro de enseñanza, con apenas once alumnos, de tres a ocho años de edad, y dos maestras, donde la decisión tomada ha sido la de suspender las salidas al patio cuando el viento envía el recordatorio de que el fuego no está apagado en su totalidad. Ocurre desde el inicio del curso una media de dos días a las semana, cuando la gimnasia y el bocadillo se quedan en las aulas.

No hay AMPA, así que ante esta situación, el centro de enseñanza ha dirigido un escueto escrito al Ayuntamiento de Almería, donde se deja constancia de la imposibilidad de “salir al patio con nuestro alumnado de infantil y primaria en numerosas ocasiones debido a que la calidad del aire es nefasta”, por lo que solicitan las “actuaciones que sean necesarias”.

El escrito está fechado el día 19 de este mes, si bien el panorama sigue siendo el mismo y afecta a otros vecinos. “Es una tortura para ellos”, afirma la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, quien ya ha mantenido encuentros con residentes en Cuevas de Los Medina. El Ayuntamiento les remitió una carta al objeto de mantener una reunión para explicar qué está ocurriendo e incluso la edil ha ido a casas particulares.

Peligro Existe una situación de riesgo que impide a los Bomberos acceder a la fosa de descarga

Las causas exactas sobre el origen del incendio son desconocidas, si bien el informe preliminar elaborado apunta a que probablemente se produjo por la existencia de residuos que ya se encontraban en combustión en el momento de la descarga, ardiendo por efecto del viento.

Una vez controlado, el problema, según ha explicado Cobos, es que los Bomberos no puedan emplear agua para terminar de apagarlo y el uso de arena es también desaconsejable. “Hay un carpa metálica que puede ceder, por lo que el riesgo es enorme, así que la decisión de los Bomberos ha sido dejar que se extinga”. Se están estudiando alternativas pero, por ahora, “todos tenemos que esperar”.

La portavoz del PSOE considera “muy grave que el incendio siga sin haber sido extinguido, ocasionando molestias y, quién sabe –añade Adriana Valverde–, si problemas de salud a los vecinos de barrios como Cuevas de Los Medina, Retamar o El Alquián”, por lo que exige a la alcaldesa que “ponga todos los medios materiales y humanos necesarios acabar con el incendio cuanto antes, ya que la situación es insostenible para los vecinos ”.

Apunta la representante de la oposición que “la vida está siendo difícil para ellos desde el siniestro: el humo sigue saliendo y llegando a sus casas y, además, con el riesgo que entraña la combustión de elementos de todo tipo, como plásticos, metales y restos orgánicos.”

Control Buscan soluciones alternativas, mientras Seprona y Junta evalúan los factores

La concejal de Sostenibilidad Ambiental apunta que la situación está bajo constante control. Además de la propia vigía por parte de la empresa, asegura que los técnicos municipales giran visitas de inspección para comprobar la evolución y agentes del Seprona y personal de la Junta de Andalucía realizan evaluaciones de los factores ambientales, ya que el Ayuntamiento, en este apartado, “no es el órgano competente”.

Cobos afirma que el Consistorio no ha recibido estos informes y traslada al respecto un mensaje de “tranquilidad”, ya que entiende que, de existir riesgos para la salud, el aviso hubiera sido inmediato con la consiguiente orden de desalojo. No obstante, el Grupo Socialista ha requerido al equipo de gobierno la elaboración de un estudio sobre la repercusión que en la salud de los vecinos de Cuevas de Los Medina pueda ocasionar la cercanía de la planta, en especial, cuando hay incendios.