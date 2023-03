El juicio contra un acusado de arrancar parte de una oreja de un mordisco al que no ha ido nadie

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería se ha visto este lunes obligada a suspender la vista oral contra N.T., el varón que se enfrenta a cuatro años de prisión por presuntamente arrancar de un bocado parte de la oreja del hermano de su cuñado durante una discusión con ambos, ya que no ha comparecido nadie: ni acusado, ni víctimas, ni testigos.

La única que ha hecho acto de presencia ha sido la letrada Esther Ruiz, que la semana pasada fue designada a través del turno de oficio para representar a N.T. "No lo he podido localizar. No hay un teléfono, no hay nada. Fue localizado (en fechas próximas al juicio) porque se emitió una orden de detención y fue arrestado. Se le dio la citación pero no aparece", ha explicado a los medios.

La abogada ha indicado que I.V.P. y F.P., los otros dos acusados en la causa, que se inició hace casi 11 años, ya fueron juzgados en su día y resultaron absueltos al entender que actuaron en legítima defensa, por lo que se libraron de la pena de un año de cárcel que el fiscal pedía para ellos por un delito de lesiones.

La intención de la letrada era llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal que permitiese rebajar la petición de penas y así, aunque su cliente resultase condenado, pudiese evitar el ingreso en prisión. "No podemos llegar a un acuerdo porque tiene que dar la conformidad y la autorización", ha abundado Ruiz ante la ausencia de N.T.

La calificación del fiscal señala que los supuestos hechos tuvieron lugar durante la tarde del 13 de mayo de 2012 en la vivienda de la capital almeriense del también procesado F.P.

Según el Ministerio Público, sobre las 21:00 horas se inició una discusión entre F.P. y su cuñado N.T.

En cierto momento los hombres comenzaron a golpearse, por lo que I.V.P., hermano de F.P., salió presuntamente en defensa de éste y golpeó a N.T.

De acuerdo al fiscal, I.V.P. también golpeó a la esposa de N.T. cuando ésta intentó intervenir para separar a los dos cuñados.

Asimismo, asegura que N.T., además de pegar a los dos hermanos, propinó un bocado en la oreja a I.V.P.

Todos ellos sufrieron lesiones de diferente consideración, la más grave de ellas la provocada por el supuesto mordisco en la oreja de I.V.P., ya que sufrió la pérdida de parte del pabellón auricular, lo que "deforma visible y estéticamente" la morfología de éste, además de ser "difícil y costosa su reparación".

Así, el fiscal pide multa y cuatro años de prisión por una falta y un delito de lesiones para N.T.