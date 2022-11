Los letrados de la Administración de Justicia reclaman mejoras retributivas

Más de una veintena de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) se han concentrado este martes en la Ciudad de la Justicia de Almería para “exigir” al Ministerio dirigido por Pilar Llop que se les apliquen “los mismos criterios que tienen el resto de funcionarios” que dependen del departamento, lo que conllevaría mejoras retributivas para el cuerpo.

Esto ha tenido lugar en el marco de la convocatoria de huelga convocada a nivel nacional para este martes y miércoles por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AInLAJ) y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.

En el caso de la provincia almeriense, de una plantilla de 61 LAJ (son 67 pero algunos se encuentran de baja o en servicios especiales), un 80% ha secundado esta jornada de huelga, según ha maniestado a los medios la secretaria coordinadora de Almería, María José Cañizares. “Somos los únicos funcionarios de la administración de justicia discriminados en cuanto a grupos de población”, ha dicho Cañizares, quien ha recordado que desde 2009 asumen “600 competencias antes atribuidas a los jueces” sin que se haya producido una “adecuación salarial” conforme a sus nuevas funciones, pese a que son los encargados de dirigir los juzgados”.

Junto a sus compañeros, que exhibían pancartas para reivindicar mejores condiciones bajo el lema ‘Por dignidad, por justicia, por igualdad’, Cañizares ha leído un manifiesto en el que los LAJ aseguran que el Gobierno no les ha dejado otra “alternativa” que acudir a la huelga, pues “tras varias reuniones y negociaciones” en las que se plasmaron por escrito diferentes acuerdos, éstos no se han cumplido. Por ejemplo, han recordado que se pactó la promulgación del decreto de sustituciones, que “entre otros beneficios, supone un ahorro para las arcas públicas de catorce millones de euros. “Al hilo de dicho decreto, recuperar los días de libranza, respecto de aquellas sustituciones que no daban lugar a retribución económica”, añaden.

También piden que se actualice el porcentaje actual destinado a este concepto y la reforma de los decretos de retribución del cuerpo de LAJ, “asimilando los complementos a los grupos de población establecidos para los médicos forenses”.

Recuerdan asimismo que el Ministerio de Justicia se comprometió a incluir en la Ley de Eficiencia Organizativa que actualmente se esta debatiendo en el Congreso de los Diputados, una enmienda que estableciera una clausula de enganche de la retribución de los LAJ a la de los jueces.