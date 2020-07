En matemáticas no está todo inventado y el Curso de Verano ‘Aplicaciones matemáticas a las tecnologías’ tiene tres días por delante para demostrarlo. Es uno de sus objetivos, tal y como ha explicado en su inauguración uno de sus directores, Manuel Cortés. “La creación de este curso surge con la intención de mostrar las matemáticas y en especial el álgebra en continuo desarrollo a pesar de que haya gente que diga que en matemáticas está todo inventado. Lo que pretendemos transmitir es que las matemáticas es una disciplina que está en continuo desarrollo, que hay una gran comunidad trabajando en éste campo de la Ciencia”.

Otro de los objetivos de este curso, que se desarrollará hasta el viernes y en el que hay 43 matriculados, es “mostrar las aplicaciones prácticas de las matemáticas a disciplinas de máxima actualidad y no sólo en aplicaciones tradicionales”.

La inauguración ha contado con la presencia de la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz quien ha felicitado a sus directores por la buena aceptación que ha tenido el curso. En su intervención ha hablado de la profunda revisión de los posicionamientos de las universidades como instituciones de educación superior, “por un lado nadie cuestiona que la enseñanza reglada y la investigación deben estar íntimamente conectadas. No obstante, también hemos de atender a las demandas de un mundo globalizado”. Por otra parte, ha asegurado que “las universidades tampoco pueden perder su capacidad crítica, es decir, debe de atender los intereses comunes de la población y no sólo la de sectores socioeconómicos que son predominantes. Por último, ha indicado que “en estos tiempos de tanta incertidumbre cobra más importancia la necesaria formación continua de todos los que se hallan inmersos en el sistema productivo”.

El director del Departamento de Matemáticas de la UAL, José Carmona, ha destacado el nivel de los ponentes del curso que garantiza su éxito. Además, ha señalado que “por parte del departamento de Matemáticas es muy importante que esta actividades se desarrollen en el entorno de la Universidad de Almería y que los estudiantes puedan ver satisfechas sus inquietudes”.

Blas Torrecillas, codirector del curso, ha agradecido la presencia de los estudiantes matriculados, a los ponentes y a la Universidad de Almería por haber organizado este curso. “Aquí se va a conjugar la divulgación con la investigación científica. En las distintas ponencias habrá cabida para conocer aspectos ligados a la tecnología, como por ejemplo. Espero que con este curso los estudiantes encuentren una motivación para seguir haciendo matemáticas”.

Por su parte, Enrique de Amo, decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, ha aprovechado la inauguración para informar de la remodelación del Grado de Matemáticas. “Los estudiantes van a tener tres perfiles: ingeniería matemática, matemáticas fundamental, y matemáticas y finanzas. Creemos que esto responde a las necesidades que la sociedad demanda y nuestra Facultad de Ciencias Experimentales está tratando de dar respuesta”.

Funciones resumen en procesos muy habituales

En cuanto al contenido del curso, la jornada de tarde la abrirá Evangelina Santos, profesora titular de Álgebra de la Universidad de Granada quien hablará de funciones resumen (hash, en inglés), que se utilizan en procesos tan habituales como firmas digitales y autenticación de usuarios en redes, y también de manera intensiva en la tecnología de las monedas digitales como bitcoin.

Para Santos lo más destacable es la gran evolución que han tenido estas funciones a lo largo de la historia de internet, “cómo han pasado de estar diseñadas por agencias de seguridad (como la NSA de EEUU) a ser establecidas en concursos abiertos con la participación de toda la comunidad criptográfica mundial”.

Evangelina Santos, profesora de Álgebra en la Universidad de Granada La ponente ha querido destacar el papel de las mujeres en las matemáticas: “Me gustaría dejar constancia de que las mujeres existen en las matemáticas. Como ejemplo me gustaría nombrar a una mujer que obtuvo el premio Turing en 2012, Shafi Goldwasser”.

Sobre las matemáticas, asegura que son imprescindibles en cualquier tecnología y que sin ellas “seguiríamos viviendo en cuevas, no existiría la arquitectura, no podríamos establecer si una enfermedad está expandiéndose y, desde luego, no tendríamos las oportunidades de comunicación a distancia de las que disfrutamos”.

Por último, ha aplaudido la temática elegida para este curso. “Creo que es esencial que se divulgue el conocimiento matemático reciente. Al contrario de lo que mucha gente piensa, las matemáticas están en una evolución constante, hay miles de revistas especializadas mediante las que nos comunicamos y aprendemos en una construcción colectiva del conocimiento”.