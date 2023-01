Los médicos de la privada también ‘paran’ por sus salarios

La asistencia sanitaria se complica en Almería. También en el resto de Andalucía. A la ronda de protestas que han anunciado los médicos de la sanidad pública por las condiciones laborales del personal de Atención Primaria, ahora se suma otro histórico conflicto: el de la sanidad privada y sus retribuciones por parte de las grandes compañías aseguradoras. El primer paso de estas protestas será una jornada de paro que se ha fijado para el próximo día 23 de enero. Los médicos de la sanidad privada-concertada no atenderán en sus consultas a los pacientes de las compañías privadas. Esta forma de protestar, y otras, podrían extenderse también a las intervenciones quirúrgicas y a las urgencias si en un tiempo prudencial no hay negociación.

La situación aseguran es “insostenible”. Y es que los médicos de la sanidad privada llevan años reclamando una reacción a las compañías aseguradoras sin que se haya producido ni avance ni diálogo. Como han explicado a Diario de Almería desde el Colegio de Médicos “llevan sin actualizar los baremos que regula las retribuciones de los facultativos desde 1992 cuando se estableció una retribución por consulta de, entonces, 2.000 pesetas, equivalentes a los 12 euros que se siguen pagando ahora”.

El presidente del Colegio de Médicos de Almería, Francisco Martínez, señala que "han pasado más de 30 años sin que ni siquiera se hayan actualizado las subidas del IPC”

El movimiento se ha liderado desde el Colegio de Médicos de Sevilla pero cuenta con el apoyo del Colegio de Médicos de Almería, cuyo presidente, Francisco Martínez, asegura que “siempre va a apoyar a quien decida hacer esta minihuelga, al igual que a quien decida no secundar el paro, teniendo en cuenta de que es algo que se hace libremente y que, por otro lado, es una reivindicación justa”. Martínez Amo señala que “lo único que se quiere es que se actualice la subida de precios según las subidas del IPC”. Lamenta que “hace más de 30 años que las aseguradoras pagan lo mismo por cada asistencia que se hace a un paciente”. Según los cálculos que se han hechos por parte de los colegios de médicos de Andalucía y del Sindicato Médico de Andalucía, el no haber tenido en cuenta los incrementos del IPC, “ha supuesto una pérdida del 145% de las retribuciones de los profesionales de este sector, en un contexto, además, de insoportable y de elevada inflación, aumento de los costes energéticos y del salario mínimo de los empleados”.

Durante estos días previos al 23 de enero, los facultativos que pretenden no trabajar ese día como señal de protesta, comunicarán su decisión a los gerentes de los diferentes hospitales privados para los que trabajan, así como a las compañías y a los facultativos para que avisen a los pacientes del paro de la actividad. Igualmente, desde el Colegio de Médicos y desde el propio Sindicato Médico, se ha pedido a los facultativos que cuelguen en las puertas de sus consultas las cartas con la reivindicación para que los ciudadanos sepan por qué se protesta y por qué se suspende ese día la consulta.

Un comunicado informativo desde el Colegio

El presidente de los médicos de Almería señala, no obstante, que desde la institución lo único que han hecho es transmitir la información a los colegiados de la convocatoria que hay, de la incomodidad que hay entre los facultativos del sector sanitario privado-concertado con las aseguradoras. “En Almería habrá quien se sume al paro y quien no se sume, entre otras cuestiones, porque sólo es un día y no todos los médicos tienen su consulta fijada para ese día”.

Todos los colegios de médicos andaluces y delegaciones del Sindicato Médico en Andalucía están unidos en esta demanda “por primera vez en cuarenta años”. El objetivo, dialogar con las compañías si esa actualización se hace en uno, dos o tres años, pero que debe empezar por iniciar una negociación “de manera inmediata”.

Tanto el órgano colegial como el sindicato a nivel andaluz advierten de que esos paros anunciados en las consultas a partir del próximo día 23 de enero podrán extenderse también a las intervenciones quirúrgicas y a las urgencias si esa negociación no empieza y progresa conforme a la “dignidad” de los médicos, de los que ha dicho que trabajan para las compañías “de forma anómala” con las actuales retribuciones.