Más de un millar de personas claman en Almería por mejoras en la Atención Primaria

La ciudad de Almería se ha echado en la mañana de este sábado a las calles para reclamar mejoras en las prestaciones del Servicio Andaluz de Salud. La plataforma Marea Blanca, encargada de realizar el llamamiento en los distintos puntos de la comunidad autónoma, ha instado a la ciudadanía a clamar por una sanidad pública de garantías cuyo eje vertebrador sea una Atención Primaria "que agoniza", tal y como aseguran los agentes sociales y ciudadanos convocantes de estas manifestaciones.

Bajo un sol de justicia, más de un millar de almerienses (1.400 según datos de los organizadores) han acudido a una cita que ha arrancado a las 12:00 horas en la Puerta de Purchena y que ha discurrido hasta la céntrica plaza Emilio Pérez, donde se ha dado lectura a un manifiesto que ha reivindicado, entre otras cuestiones, que la puerta de entrada al Sistema Sanitario "ha dejado de ser accesible", incidiendo en las largas listas de espera asociadas a la Atención Primaria y a las dificultades registradas para lograr una cita con el médico de cabecera o para obtener un diagnóstico de un especialista.

Reclaman los convocantes, asimismo, la implementación de mejoras en la atención de las emergencias extrahospitalarias y un servicio "equivalente al de las ciudades" en las distintas zonas rurales del territorio andaluz, en las que viven "personas con los mismos derechos".

Partidos de la oposición se han sumado al movimiento ciudadano auspiciado por sindicatos y profesionales sanitarios. El parlamentario autonómico del PSOE en Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha asegurado que "hace falta una inversión real que garantice una atención normalizada y decente, con unos plazos razonables y unas agendas médicas, también razonables; y eso es algo que ahora mismo no se está dando en Almería ni en Andalucía”. Critican los socialistas que "si se disponen de más recursos que nunca, cómo es posible que la sanidad pública no lo note".

Además, alega Sánchez Teruel que la atención es más o menos diligente “según el código postal” porque no todos los centros de salud cuentan con las mismas listas de espera. “Hay gente que tarda semanas en ver a su médico o médica”, asegura. Asimismo, considera “tremendas” las listas de espera sanitarias y ha acusado a la Consejería de Salud de no haber actualizado las listas de espera en el mes de febrero, siendo la primera vez que esto ocurre. “Hace ya años que las listas de espera se actualizan en julio y en febrero y, de momento, no se cuenta con datos actualizados” por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, para conocer la situación real.

Enarbolando pancartas y emitiendo proclamas en favor de la defensa de la sanidad pública, los manifestantes han recorrido el centro urbano de la capital almeriense sin haberse registrado incidencia alguna reseñable.

La orden de precios, clave

Para encontrar la simiente de estas manifestaciones hay que retrotraerse al momento en el que la Junta decidió no mantener en plantilla a un total de 8.000 sanitarios contratados durante la pandemia. Fruto de las presiones sindicales, el Gobierno andaluz optó por mantener a los otros 12.000 empleados reclutados como refuerzo para la ocasión. Pero los conflictos, lejos de acabar ahí, se han visto agravados tras haberse aprobado el pasado mes de febrero una orden por parte la Consejería de Salud que incluía precios en la Atención Primaria, al tiempo que permitía que las entidades sanitarias privadas hicieran uso de las instalaciones públicas.

Desde el ejecutivo autonómico replican que la sanidad pública andaluza "está hoy mejor que hace cuatro años" y defienden que nunca ha habido tanta inversión en Salud y en profesionales sanitarios como en la actualidad.