La NASA proyecta presión térmica irreversible en Almería, Sevilla, Granada y Málaga

Provincias del sur peninsular señaladas en proyecciones climáticas basadas en datos de la NASA por posible aumento prolongado de temperaturas extremas hacia 2050.

Las proyecciones climáticas desarrolladas con datos de la NASA sitúan al sur de España entre las regiones europeas con mayor aumento previsto de calor extremo hacia mitad de siglo. En ese contexto, Almería, Sevilla, Granada y Málaga aparecen dentro de las áreas con mayor exposición a veranos prolongados bajo escenarios de altas emisiones.

Uno de los trabajos de referencia es el análisis sobre estrés térmico publicado por investigadores asociados al Earth Observatory de la NASA, que estudia cómo el incremento simultáneo de temperatura y humedad puede acercar determinadas zonas del planeta a límites fisiológicos críticos.

El estudio no declara provincias concretas como “inhabitables”, pero sí advierte de que el calentamiento global puede generar condiciones que, durante determinados periodos, resulten peligrosas para la salud humana si se superan ciertos umbrales térmicos.

Qué significa superar los 35 ºC durante meses

En los escenarios más intensos contemplados por los modelos climáticos globales, el sur peninsular podría registrar veranos con más días consecutivos por encima de 35 ºC respecto a los valores actuales. Esto no implica un récord puntual, sino una prolongación sostenida del calor.

Los investigadores diferencian entre temperatura seca y temperatura de bulbo húmedo. Esta última combina calor y humedad ambiental y determina la capacidad del cuerpo para disipar calor mediante el sudor.

El umbral teórico de 35 ºC de bulbo húmedo marca el límite en el que el organismo deja de enfriarse con eficacia. Ese nivel extremo se ha registrado de forma puntual en regiones del Golfo Pérsico y del sur de Asia, pero no es habitual en la Península Ibérica.

Qué se proyecta para el sur de España

Los modelos climáticos internacionales utilizados en investigaciones respaldadas por datos satelitales de la NASA indican un aumento significativo en la duración e intensidad de las olas de calor en el Mediterráneo occidental.

En provincias como Almería, Sevilla, Granada y Málaga, donde las máximas estivales ya alcanzan valores elevados en episodios aislados, el cambio proyectado radica en la frecuencia y persistencia de esos episodios.

Los estudios plantean que, si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, el verano podría extenderse en duración efectiva y acumular más jornadas con temperaturas extremas.

Los expertos subrayan que el término “inhabitable” no aparece como diagnóstico territorial en los informes científicos. La conclusión técnica habla de mayor riesgo sanitario, adaptación urbana necesaria y presión sobre recursos energéticos.

En síntesis, las investigaciones vinculadas a la NASA no certifican que no se pueda vivir en Almería, Sevilla, Granada o Málaga, pero sí señalan que estas provincias podrían situarse entre las zonas españolas más afectadas por veranos más largos y exigentes hacia 2050 bajo los escenarios climáticos más adversos.