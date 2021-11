Entrevista al gerente de Oasys MiniHollywood

Nacido en Granada, José María Rodríguez Linde es un veterinario que inicialmente se dedicó a los pequeños rumiantes, pero que más tarde en 2000 recibió el encargo de transformar la Reserva Zoológica del Parque Oasys MiniHollywood, especializándose desde entonces en la actividad profesional de animales exóticos. En los primeros años transformando lo que inicialmente había sido un plan de colección de los animales del mundo, y cambiándolo en un plan de muestrario africano, donde la mayoría de las especies del parque se encuentran muy adaptadas a la climatología del desierto de Tabernas. En ese mismo año en 2000 José María se trasladó a vivir a Almería junto a la playa dónde aún mantiene su residencia y vive con su familia.

A finales del año 2003 Hoteles Playa decide que pase a la dirección del parque, ocupándose así de mantener la línea de evolución de la reserva zoológica y de la gestión de todo el parque temático, creando nuevas áreas de servicios como la zona acuática, ampliación de restaurantes y mejorando en líneas generales todo el lugar. Y es que José María Rodríguez, que como él mismo dice es "un hombre que procede de la generación de los niños de Félix Rodríguez de La Fuente", es un gran apasionado del mundo de los animales. Su pasión y ocupación en torno a éstos hace que participe en las formaciones de futuros profesionales en másteres de posgrado de las universidades de Murcia y Almería. Y aprovechando que en estos momentos se está festejando en Oasys MiniHollywood la IV edición del "Old West History", una recreación al más puro estilo del Salvaje Oeste, le he pedido que me explique en qué consiste este evento y quienes lo organizan.

R. G. F.: Dime José María. Durante ayer sábado y hoy domingo 7 de noviembre se está celebrando el "Old West History" en el Parque Temático Oasys MiniHollywood de Tabernas. ¿Quiénes sois los organizadores? ¿Cuál es el principal objetivo de este evento y en qué se diferencia de los dos festivales de cine que se celebran actualmente en la provincia de Almería?

José María: Este evento es un desarrollo no cinematográfico, por lo que no es un festival como el que se celebra en Tabernas, AWFF, ni como el FICAL, puesto que su principal interés es exclusivamente la historia, y en nuestro caso concreto, la historia americana. Hoy día, las recreaciones históricas han demostrado que son la mejor forma de aprender historia y hacer de ella algo divertido e interesante a todas las edades. Con nuestra cuarta "Old West History", pretendemos abrir de nuevo el museo en vivo para que grandes y pequeños conozcan a través de los campamentos, conferencias y recreaciones de actos históricos, cómo fue y cómo era la vida en el Oeste Americano entre 1800 y 1900. Este evento se organiza a través de una plataforma compuesta por el Parque Oasys MiniHollywood, Lamento Films y Leonardo Vestuario y Atrezzo.

R. G. F.: En esta cuarta edición del "Old West History", la única representación histórica del Lejano Oeste en España, ¿qué podremos encontrar como novedad este año?

José María: Las novedades de este año los constituyen las reconstrucciones de los hechos históricos de la muerte del famoso asesino Wild Bill Hickok y la del sitio de Vicksburg, entre otros.

R. G. F.: Éste es uno de los eventos consolidados más emblemáticos del género wéstern en nuestro país. ¿A qué se debe ese éxito?

José María: A que, en nuestra cita, están presentes los grupos más importantes de reconstrucción histórica de este país y esperemos que en breve los asistentes internacionales que ahora no suponen más de un 10% pasen a ser también mucho más relevantes.

"Con nuestra cuarta ‘Old West History’ recreamos la vida en el Oeste Americano entre 1800 y 1900”

R. G. F.: ¿Cómo surge la idea de organizar y mantener cada año en Oasys MiniHollywood un evento como el "Old West History"?

José María: Parte de la idea del recreador de época almanseño Manuel Olaya, el cual nos presentó la idea para que al igual que en otros territorios se recrea otras épocas de la historia… en nuestro poblado de época llevásemos acabo la historia de esta etapa americana donde España tuvo presencia y participaciones.

R. G. F.: En cuanto a los decorados cinematográficos del parque, ¿cómo director que has hecho para mejorarlos?

José María: La personalidad del MiniHollywood fue calándome y poco a poco fui dándome cuenta de la importancia que tenía este elemento cultural e histórico, por lo que cuando la compañía decidió transformarme en director, mi obsesión fue la de reconducir el decorado cinematográfico a sus orígenes fortaleciendo los elementos que mejorasen los rodajes y todas aquellas piezas que hacen de este lugar un icono de la provincia.

"Las novedades de este año las constituyen las reconstrucciones de la muerte del famoso asesino Wild Bill Hickok”

R. G. F.: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

José María: Lo que me más me gusta de mi puesto es que tras más de 21 años de trabajo no he llegado a tener dos días iguales. Es un trabajo que te mantiene permanentemente en alerta y en evolución. Por otro lado el mundo de los animales es una pasión que me completa.

R. G. F.: El calentamiento global está provocando que el "Oeste" estadounidense se desplace hacia el este. ¿Qué piensas sobre el cambio climático y sus consecuencias? ¿Es algo que debe preocupar o todavía está lejano en el tiempo para el parque temático?

José María: El cambio climático es algo que ya ha comenzado a producirse y que de no corregir nuestros hábitos hará que pronto dediquemos muchos recursos propios y generales solo para paliar los desequilibrios que entre todos no dejamos de originar.