Las playas y piscinas sin humos se ponen de moda en la provincia de Almería

Las playas y piscinas sin humos cada vez están más de moda. Sin ir más lejos, en la provincia de Almería se ha adherido recientemente a esta iniciativa, que lleva en marcha desde 2019, el municipio de Níjar, con su Playa de San José. Este espacio se suma a otras siete playas que ya estaban dentro del programa de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en el que también están otras cinco piscinas municipales.

Los hábitos saludables y el deporte cada vez están más presente en la sociedad y la época estival es una de las más propensas para llevarlos a cabo. Para potenciar estas ideas nace el proyecto ‘Playas y piscinas sin humo’. Esta iniciativa nace con fin educativo y de sensibilización social para que el tabaquismo deje de ser algo cotidiano en los espacios públicos de Andalucía.

En Almería ya son 13 los ayuntamientos que se han unido a respirar mejor sin humo: en Adra podemos disfrutar de la Playa San Nicolás, en Cuevas de Almanzora la Playa Pozo del Esparto y la Playa Quitapellejos-Palomares, además de su piscina municipal. Hace tan solo unos días se ha adherido a la iniciativa el Ayuntamiento de Níjar con la Playa de San José (parcialmente). Y ya llevan tiempo en esta red las playas más conocidas de la localidad de Vera, como son Playa Cala Marqués, Playa El Playazo, Playa Las Marinas-Bolaga y Playa Puerto Rey. No han querido dejar pasar esta oportunidad los ayuntamientos de Purchena, Vélez-Rubio y Viator que han hecho de sus piscinas municipales también espacios sin humo.

Este proyecto de la Junta de Andalucía pretende que se delimiten y habiliten zonas en determinados espacios donde no este permitido fumar. Con ello se promueven hábitos saludables, se mejora la salud y calidad de vida y además se reduce la contaminación.

Los consistorios pueden sumarse al objetivo Cualquier ayuntamiento de Andalucía podrá impulsar la puesta en marcha de actuaciones en sus playas y piscinas para mantenerlas libres de humo de tabaco, incorporando materiales de señalización e informando acerca de los beneficios de evitar el humo del tabaco y sobre métodos eficaces de deshabituación tabáquica a través de los dispositivos sanitarios. Para solicitar la adhesión como Playas y Piscinas Sin Humo a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo (RASSELH) es necesario enviar la documentación de adhesión cumplimentada (compromiso y datos de contacto) a la dirección de correo electrónico: playasinhumo.csalud@juntadeandalucia.es

En las playas y piscinas sin humo no estará permitido fumar. Sin embargo no habrá vigilancia ni sanción en caso de incumplimiento, ya que se trata de una elección personal y voluntaria escoger una piscina o playa sin humo como lugar de ocio y por tanto, de compromiso en cumplir la norma de no fumar.

Desde Salud y Consumo recuerdan que las colillas de los cigarros no son biodegradables y tardan en descomponerse entre 8 y 12 años. Los cigarrillos enterrados en la arena pueden provocar contaminación de cuarta mano, que, tras filtrarse en el suelo y el agua, pasa a la cadena alimentaria produciendo efectos tóxicos en animales y personas.