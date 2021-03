Como cada jueves, los 103 municipios de la provincia de Almería esperan conocer cuál es la tasa de incidencia que estudiará a primera hora de la tarde el Comité Territorial de Alertas de Alto Impacto, que se reunirá presidido por el delegado de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte.

Hay que recordar que siguen vigentes las mismas normas para la contención de la COVID-19 que entraron ya en vigor a mediados de enero: los municipios con una tasa de incidencia mayor de 500 casos por cada 100.000 personas tendrán cierre perimetral durante una semana (prohibición de entrar o salir del municipio); y los que tengan una tasa de 1.000 o más casos por cada 100.000 habitantes además tendrán cierre de toda la actividad no esencial (bares y comercios).

No obstante, esto no es así en los municipios de menos de 1.500 habitantes. En ellos no solo se tiene en cuenta la incidencia, sino que el comité de expertos provincial analizará otras variables para tomar su decisión.

Instinción, Bayárcal y Turrillas superan la tasa 1.000

En estos momentos hay tres municipios de la provincia que tienen una tasa de incidencia por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 personas. No obstante, los tres tienen menos de 1.500 habitantes, por lo que hay que esperar la decisión del Comité Territorial para saber si tendrán que cerrar sus comercios (en Instinción ya están cerrados desde el 5 de marzo).

Instinción tiene una tasa de incidencia de 6.026,8 casos por cada 100.000 personas. Se han diagnosticado 27 casos positivos en dos semanas.

tiene una tasa de incidencia de 6.026,8 casos por cada 100.000 personas. Se han diagnosticado 27 casos positivos en dos semanas. Bayárcal tiene una incidencia de 1.282,1. Ha habido 4 casos positivos en los últimos 14 días.

tiene una incidencia de 1.282,1. Ha habido 4 casos positivos en los últimos 14 días. Turrillas tiene una tasa de 1209,7, con 3 casos positivos entre sus vecinos.

Adra tendrá cierre perimetral; Padules está en duda

Por otro lado, hay dos municipios más que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Son Adra y Padules.

En el caso de la ciudad abderitana tendrá cierre perimetral durante los próximos siete días (entrando en vigor este mismo viernes). Los casos se han disparado especialmente en la última semana, habiéndose diagnosticado 90 positivos por COVID-19. En total acumula 155 casos en dos semanas, por lo que su tasa de incidencia es de 609,9.

Por su parte, Padules tiene una tasa de incidencia de 724,6 al haberse diagnosticado 3 casos positivos en las últimas dos semanas entre sus 414 habitantes. Al ser un municipio de menos de 1.500 habitantes hay que esperar a la evaluación de los expertos, pero todo hace indicar que también tendrá cierre perimetral si se atiende a la decisión del Comité Territorial en casos similares las últimas semanas.

La incidencia en los municipios que estarán libres de restricciones

El resto de municipios de Almería tienen una tasa de incidencia por debajo de 500, por lo que no tendrán más restricciones que las comunes ya conocidas, además de las novedades anunciadas ayer por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: no se permite la movilidad entre provincias, el toque de queda pasa a ser de las 23:00 a las 6:00 horas y se amplía el horario de comercios y hostelería hasta las 22:30 horas.