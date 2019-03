El profesor acusado de distribuir pornografía infantil se desvincula del blog que publicó las fotos

El profesor británico acusado de distribuir pornografía a través de una plataforma de microblogging desde su casa de Roquetas de Mar ha negado este miércoles ante el juez ser el autor de dichas publicaciones, sentido en el que ha alegado que en el momento en el que se produjeron las subidas de archivos él estaba "trabajando en el colegio" o "en Inglaterra".

Así lo ha manifestado C.T., de 41 años a las preguntas de la Fiscalía, que solicita para él dos años de prisión por estos hechos, si bien el acusado también está procesado en otra causa por supuestamente abusar sexualmente de forma continuada de una alumna de 15 años en un centro educativo privado del municipio de Roquetas de Mar.

El docente ha afirmado que no posee ningún blog y ha incidido en estar fuera de su domicilio hasta la noche, por lo que no habría estado frente a un ordenador cuando se realizaron las publicaciones. "No tiene que ver conmigo", ha dicho en relación al blog de Tumblr donde se publicaron las fotografías de menores "desnudas o con poca ropa".

La versión del encausado se contrapone con la investigación policial realizada a partir de la información proporcionada desde Estados Unidos, en la que se alertaba de la existencia de dicho portal cuya dirección IP, que "solo puede ser usada por una persona y desde un sitio concreto", coincidía con la del acusado. "Es como una huella digital en un robo", ha detallado el agente encargado de la investigación, quien ha considerado que aunque dicha IP sea dinámica "no puede haber error en cuanto a su titularidad".

Asimismo, a través de las pesquisas policiales se comprobó mediante del número de identificación digital la dirección del sospechoso, que vivía solo en la vivienda durante la época en la que ocurrieron los hechos. "Intentamos localizarlo para el registro de la vivienda, pero estaba ya en prisión investigado por la Guardia Civil por un delito de abuso sexual", ha apuntado el agente.

Las averiguaciones e indicios alcanzados a través de la investigación policial han sido cuestionadas por la defensa, que ha presentado un informe pericial realizado por un perito en el que, a modo de conclusión, señala que "no se ha podido determinar la identidad de las IP" ya que, además, existe "la posibilidad real y técnica de suplantar una IP".

Según ha detallado el perito a preguntas de la defensa, un usuario "se puede conectar desde el wifi" del acusado, e incluso una persona con conocimientos "solo tiene que suplantar una dirección" electrónica, en lo que se conoce como método conocido como 'spoofing'.

Del mismo modo, el perito ha asegurado que, a partir de los datos de la investigación, no es posible conocer si las imágenes habría llegado "a un millón de personas o a una o ninguna", lo que a juicio de la defensa, que pide la libre absolución para su patrocinado, desvirtúa la acusación en cuanto a la distribución de pornografía.

Más allá de considerar que el acusado no es autor del delito que se le imputa, el letrado de C.T. ha incidido incluso en que, a tenor de las imágenes contenidas en el blog, los hechos no podrían encuadrarse en delitos de pornografía infantil conforme a la última reforma del Código Penal, la jurisprudencia establecida y las orientaciones dadas por la Fiscalía General del Estado, puesto que la fotografías del atestado hablan de "desnudos", chicas "con poca ropa" o "en actitud sugerente", pero no de una "conducta sexual explícita".

"En el hipotético caso de que se entendiera que el acusado ha subido las fotografías, estas no serían constitutivas de un delito de pornografía infantil", ha interpretado el letrado en su alegato final frente a la postura de la Fiscalía, para quien la prueba documental y el testimonio del agente de Policía es "concluyente y clarificador", especialmente tras comprobar el uso de la IP del acusado, que es "como una matrícula de coche que marca digitalmente todo lo que se haga".

El Ministerio Público mantiene así que el acusado subió a Internet material constitutivo de pornografía infantil al que tenían acceso terceras personas y que lo hizo siendo "consciente" de que estaba "compartiendo" con otros usuarios de la red. El juicio ha quedado visto para sentencia.