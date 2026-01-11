Muere un vecino de Pulpí en la carrera solidaria de la Geoda tras cruzar la meta

El mundo del trail vive una jornada de luto tras el fallecimiento de uno de los corredores que participaba este domingo en la carrera solidaria de la Geoda de Pulpí (Almería), una prueba muy arraigada en el municipio. El deportista, vecino de la localidad, se desplomó al cruzar la línea de meta y falleció pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Según han informado fuentes de Protección Civil de Cuevas del Almanzora, el corredor cayó al suelo alrededor de las 9:30 horas, justo al finalizar la prueba. Los sanitarios presentes iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no pudieron salvarle la vida. Por el momento, no han trascendido las causas del fallecimiento.

Suspendida la prueba y actos posteriores

La organización decidió suspender la carrera de forma inmediata en señal de respeto, así como todos los actos previstos tras la prueba. El suceso causó una profunda conmoción entre participantes, voluntarios y vecinos que seguían el evento.

El Ayuntamiento de Pulpí ha decretado un día oficial de luto, durante el cual las banderas del consistorio ondearán a media asta como muestra de duelo colectivo.

En un comunicado, el Consistorio ha trasladado su más sentido pésame a la familia y amistades del fallecido, así como al C.D. MTB y Trail Pulpí y a toda la comunidad deportiva local, “profundamente consternada por esta pérdida”.

La carrera de la Geoda de Pulpí es una cita solidaria y deportiva muy querida en el municipio, lo que ha hecho que el impacto del suceso sea especialmente doloroso entre vecinos, participantes y el tejido asociativo local.