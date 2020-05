¿Damos por perdidos los conciertos del verano en Almería? Igual no todos

El sector de la cultura en Almería será objeto de una desescalada progresiva que no afecta a todos por igual. Los primeros en reincorporarse al mercado serán los establecimientos como librerías y archivos, el próximo 4 de mayo.

La fase 1 (a partir del 11 de mayo) está destinada a la apertura de bibliotecas, pero solo para préstamos, o los museos con limitación de aforo. También se podrán realizar espectáculos en salas con menos de 30 personas y un tercio del aforo y espectáculos de ocio al aire libre con menos de 200 personas, eso sí, deberá estar sentados y manteniendo la distancia de seguridad, también se regresarán rodajes de películas y series.

La fase 2 (desde el 26 de mayo) dará lugar a apertura de cines y teatros con aforo limitado a un tercio y los espectáculos se harán con un máximo de 50 personas y un tercio del aforo y si son al aire libre máximo de 400 personas.

Con la fase 3 (que dará comienzo el próximo 10 de junio) ya se permite a las actividades con aforo limitado ampliarlo hasta la mitad. Un tercio del aforo tendrán disponibles las salas de artes escénicas y musicales. Los espectáculos al aire libre deberán contar con menos de 800 personas y la mitad del aforo, siempre sentados y manteniendo la distancia de seguridad. Los recintos taurinos abrirán con un espectador cada 9 metros cuadrados.

Pero esto no significa que cuando culmine la tercera fase, el 23 de junio, vuelva todo a la normalidad y los espectáculos programados tengan vía libre para celebrarse tal y como estaban programados anteriormente. Y, realmente, también es posible que ni a artista ni a promotores les salga rentable organizar conciertos con un aforo tan limitado.

Todo esto encontrará una regulación el próximo 5 de mayo en Consejo de Ministros. En él se pretenden abordar temas como la preservar garantías tanto de los usuarios (compradores de entradas) como de los organizadores. Y es que el 90% de los actos programados al aire libre para este verano en la provincia de Almería ya se han suspendido o aplazado.

Almería capital anunció la suspensión de Aitana, El Barrio, Pablo López, Jethro Tull, Beret, Paquito de Rivera, Lagartija Nick, Mónica Naranjo (este en el auditorio), Loquillo, Ara Malikian, Alba Reche o Buena Fe. En el caso de El Barrio se ha optado por hacerlo exactamente dentro de un año (11 de junio de 2020). Pero el Ayuntamiento de Almería sigue trabajando para intentar reubicar en el futuro todos los conciertos que sean posibles. Algunos incluso podrían aplazarse a los días de Feria, aunque esto dependerá de su celebración y de las medidas impuestas.

Por ejemplo, si se impone un aforo de 50% y un artista ha vendido 4.000 entradas, el recinto ferial podría acoger el concierto respetando la distancia social. El nuevo calendario será anunciado durante las próximas semanas. Aun queda por ver si el Cooltural Fest será posible, su suspensión, hasta el momento, no se ha anunciado.

En la actualidad, el Consistorio está readaptando la actividad cultural las nuevas normas para los dos próximos meses, pero se centrará en la promoción de actividades y espectáculos de caracter local. Lo que si queda suspendido es la Noche en Blanco.

"Desde el Área de Cultura seguimos trabajando día a día, adaptándonos a las nuevas necesidades que van marcando las fases de la desescalada fijada desde el Gobierno de España y buscando las soluciones para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos en nuestros espectáculos. Todos los eventos que se han tenido que cancelar porque el estado de alarma estaba vigente y ha habido posibilidad de aplazar, se han aplazado, muchos de ellos ya tienen una nueva fecha tal y como hemos venido anunciando, otros ya se tiene acordada y se anunciará próximamente y en el resto, seguimos estudiando posibilidades en función de las decisiones que vaya tomando el Gobierno, que como todos sabemos, cambian semana a semana", explica Diego Cruz, concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, a este medio."Por tanto, en cuanto a los espectáculos que todavía no están afectados en el calendario, continúan su curso y planificación con la cautela necesaria pero, con el optimismo que la situación nos permite", añade.

El consistorio ya ha anunciado que para los eventos cancelados, la devolución se realizara en el mismo medio por el que se realizo el pago, una vez se proceda a la apertura de la Taquilla Municipal. En el caso de conciertos aplazados, como el del barrio, las localidades adquiridas serán validas para la nueva fecha prevista de celebración. No obstante, en caso de que no se encuentren interesados en la nueva fecha, podrán optar por su devolución.

Tampoco se va a celebrar la Noche en Blanco en Almería capital, así como el festival Alamar ni el Festival de Flamenco, a pesar de estar previstos para los meses de junio y julio.

Metalmería 2020, que se iba a celebrar el 4 de abril, también quedó postergado sin fecha, al igual que el Solazo Fest (donde iban a actuar Lola Índigo o Desakato), el Alberto Rock de Las Tres Villas o el Via Sur Festival de Serón. El festival que sí quedó aplazado fue el Plastic Festival 2020 (con cantes como Viva Suecia o Zahara), quien planteó como nueva fecha el 18 de julio, aunque su celebración está dificilmente asegurada. Igual que la de The Juergas Rock Festival 2020, prevista para el 6, 7 y 8 de agosto. El Ayuntamiento de Adra suspendió todas las actividades previstas hasta septiembre y anunció que trabajaba con la promotora para buscar una nueva fecha.

Pero Almería también se puede chocar de frente con la suspensión del evento más multitudinario de todos y cuantos se celebran en la provincia, el Dreambeach Villaricos, de hecho, el escenario que se baraja en la actualidad no es otro que elaborar un nuevo proyecto para 2021. “Existe una posibilidad ínfima de que se celebre. Lo que es evidente es que la organización no puede adelantarse a las medidas que tome el Gobierno, no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta. Formamos parte, junto a una buena cantidad de festivales del país, de la Asociación de Festivales de Música (FMA) y mediante el colectivo estamos manteniendo una serie de conversaciones con el Gobierno para garantizar los derechos de los usuarios para la supervivencia de los festivales”, afirma a Diario de Almería Ibai Cereijo, director de comunicación de Dreambeach.

“No sabemos con qué escenario nos encontraremos en agosto y cuáles serán las medidas adoptadas, pero es evidente que un evento multitudinario al aire libre tendrá unas limitaciones difícilmente adaptables a un festival como el Dreambeach”, argumenta Cereijo.

Tampoco hay indicación alguna de cuándo se volverá a restablecer el tráfico aéreo a nivel mundial. “Dreambeach tiene un cartel formado por artistas internacionales y sin posibilidad de desplazamientos no se podría contar con ellos”, explica el director de comunicación.

Por lo tanto, con todos estos ingredientes, es más que probable que en pocas semanas se anuncie la suspensión del festival de música electrónica más importante del país.