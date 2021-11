Los veterinarios, esenciales en la salud pública

"Hay que hacer las cosas con base científica"

Sobre el borrador de anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales presentado por la Dirección General de Bienestar animal del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería (Colvet), Jasmina Domínguez, ha considerado que se trata de un proyecto de Ley “básicamente animalista”. A junio de la profesional, “no se puede ser ni del todo humanista, ni del todo animalista, hay que ser justos, sensatos, razonables, sensatos, y hacer las cosas siempre con base científica. Tu no puedes establecer unas normas ni limitar unos derechos que además tienen las personas, ya no los animales, sino las personas. No te puedes saltar los derechos de las personas para darle derechos a los animales, y más animalista que yo, difícilmente vas a encontrar a nadie”. “Yo tengo ganaderos que se sientan con su ganado por la noche, que cuando hay tormenta sufren y se van con sus animales para que no les pase nada. Los miran y los cuidan como seres vivos, pero no puedes limitar los derechos de las personas. Por ejemplo a tener un perro y criar con él. Lo que tu si tienes es que obligarlo a que lo haga en las condiciones higiénicas, sanitarias adecuadas, pero no te hagas el abanderado de los derechos animales y saltarte por encima la ciencia. Nosotros tenemos veterinarios etólogos. Hay ahora, según el Proyecto de Ley, un profesional de comportamiento animal, que es toda aquella persona cuyo desempeño profesional esté relacionado con el adiestramiento, educación, guía o análisis de modificación de conducta de los animales, y esto es un profesional de comportamiento animal. En ningún momento nombra a un veterinario. Y no se puede respaldar este proyecto que tiene mucho trabajo por delante y desde luego los veterinarios vamos a luchar porque ya estamos recogiendo alegaciones. Quieren legalizar hasta las casas de acogida. Eso es un hervidero de animales para la venta al extranjero y van a controlar a un criador que está manteniendo a una raza. Por qué quieren acabar con la diversidad de las razas con una riqueza que tenemos espectacular de animales, de comportamiento, de estética, de convivencia… Si hay que estar educados en que los animales que hay en casa tienen que ser respetados y llevarlos al veterinario y hacer las cosas en función de lo que tu veterinario de cabecera te diga lo que puedes y no hacer, incluyendo la esterilización”, ha concluido.