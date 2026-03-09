Más vida para el Cable de Inglés de Almería: licitada la tercera de fase de rehabilitación

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) sigue avanzando en la recuperación del patrimonio histórico y cultural del Puerto de Almería; en este sentido, licita la obra de la tercera fase de rehabilitación del cargadero del mineral El Alquife de Almería, conocido como Cable Inglés, por un presupuesto de 1.254.153 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.

La actuación, que se financiará a través del programa 2% Cultural de la Administración General del Estado y es necesaria para continuar, más adelante, con la rehabilitación del cajón de cargadero, incluye el tratamiento de reparación de las cabezas de los pilotes, el refuerzo de las vigas de arriostramiento y de las cartelas de enlace, y la renovación del sistema de conservación y protección de la estructura del muelle. Asimismo, se renovará el sistema de protección de los pavimentos de madera del nivel 2 y se revisará el sistema de fijación de los tablones del pavimento, raíles de ferrocarril y entrepaños de las barandillas del conjunto declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Este proyecto es el resultado de la inspección realizada sobre los pilotes y los elementos del sistema de cimentación del muelle de carga, que se adentra 110 metros en el mar.

El Bien de Interés Cultural

El Cable Inglés fue construido entre 1902 y 1904 por la compañía The Alquife Mines and Railway Company Limited, con la finalidad de abandonar rudimentarios sistemas de carga del mineral procedente de las minas de hierro de Alquife y aliviar sobrecostes en su exportación marítima por el Puerto de Almería. La infraestructura incorporaba como gran novedad unos grandes depósitos o tolvas laterales, con los que ganaba una doble utilidad como almacén-contenedor y muelle de descarga.

Esta obra de ingeniería para el transporte, almacenaje y embarque fue inaugurada el 27 de abril 1904 por el rey Alfonso XIII cesando en ella la actividad en los años 70. En 1998 la Junta de Andalucía lo declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, por su valor técnico e histórico y, tras dos fases de restauración, la Autoridad Portuaria de Almería lo abrió en 2023 a la ciudad como paseo peatonal en altura.