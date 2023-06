Andrés García Lorca: “La mía ha sido una vida de investigación, trabajo y aventura”

Lo conocí en el entonces Instituto Masculino, donde él impartía Historia y yo Lengua. Era el año 1980. Hicimos buena amistad y la cercanía a la parroquia de San Sebastián también nos unió. Docente, investigador, político, diplomático... siempre inquieto y extrovertido; pero ante todo ‘una buena persona’.

–Almeriense de la calle Murcia.

–Pues sí, allí nací en 1948. Los niños de entonces estábamos siempre en la calle, que estaban muchas incluso sin asfaltar. Por allí estaba entonces la posada Huerto Berenguel en cuya puerta paraban los coches de línea y había siempre mucho bullicio. Las tiendas eran familiares: casa Luisa y Roque, de ultramarinos, bodega Tonda, bar El Disloque, hoteles Comercio y Andalucía, farmacia Villar, tiendas de bicis... Ya no queda nada de todo aquello.

–Estudias en La Salle y luego haces Magisterio.

–Guardo buenos recuerdos de los dos centros. Los frailes de entonces eran muy severos. Un día des-apareció la campanilla de misa y, como no aparecía y castigaron a mi grupo completo. En Magisterio tuve excelentes profesores, como José Mª Artero, Concha Zorita o Ángel Frigola. Me apunté al club Hispania de atletismo y participé en bastantes competiciones.

–En 1968 sacas las oposiciones.

–Y me destinan al Rascador de Serón, una cortijada minera que estaba ya casi abandonada. Recuerdo que el Alsina me llevaba hasta Bacares y desde allí iba andando de noche y con la maleta hasta mi destino. Asustaba, no te creas. Fue el último año que funcionó aquel colegio.

–Y te mandan a Vélez Rubio.

–Cuando se tardaban 4 ó 5 horas en llegar. Estábamos en un antiguo hospital de monjas; allí dábamos clase y estaba el internado. Recuerdo una noche que subí a una buhardilla, encendí la luz y empezaron a caerme calaveras del techo. Se ve que las monjas tenían allí un osario. Aún me asusto al recordarlo...

–En 1980 accedes a EE. MM. y te destinan al País Vasco.

–Aquello fue durísimo. Yo impartía Geografía e Historia y estaban las cosas como para andarse con cuidado con lo que decía en clase; y más yo, que ya era de AP.

–De allí, al ‘Nicolás Salmerón’.

–Donde estuve diez años, varios de director. Allí preparé mi Tesis Doctoral sobre el Puerto de Almería que tuvo mucha repercusión. Me sirvió para acceder a la Universidad en 1990, donde me cupo el honor de dirigir la primera Tesis que se leyó en ella, concretamente a Pepe Rivera.

–Y comenzó tu vena viajera...

–Por obligaciones de trabajo ¿eh? Fui pionero en el programa Erasmus enAlmería y asesorábamos gobiernos hispanoamericanos en programas de desarrollo. He estado en casi todos los países sudamericanos, China, Rusia, Cáucaso... países a los que pocos españoles han ido.

–En Venezuela por caballeroso te llevaste un buen susto.

–Estaba en la cafetería de mi hotel con una muchacha que no se me separaba. A la hora de acostarme le dije que antes la acompañaría al suyo para no dejarla sola por las calles tan tarde. Pues bien, se levantó la cazadora y me enseñó una pistola. “Quien tiene que acompañarte soy yo; aunque no lo sepas, soy tu escolta”. De ligue, nada. ¡Ja, ja, ja!

–Y en China...

–Intentaron emborracharme pero a base de vino, que los españoles lo aguantamos bien. Al final estaban todos ellos como cubas y yo... aguantaba.

–También tienes un buen currículum político.

–Fui fundador de Alianza Popular y primer secretario provincial y luego, regional. Pero seguía viajando. Un día se presentaron en mi casa dos policías secretos a ver quién era yo que tenía tan fácil acceso a Fidel Castro. He sido concejal la legislatura de 1983-87 y bastantes años después, Subdelegado del Gobierno, con Rajoy de presidente. Allí me llegó la jubilación en 2018; pero sigo muy activo, no te creas.