La Junta trabaja para reducir el precio de un vuelo desde Almería

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha indicado que el Gobierno andaluz está "trabajando" con la compañía aérea Air Nostrum para "mejorar" las "frecuencias" y los "precios" de la conexión que opera entre Almería y Sevilla.

"Andalucía es la única comunidad autónoma que cuenta con vuelo interautonómico y es fruto del esfuerzo de la Junta para financiar esa posibilidad de transporte, pero nosotros queremos siempre que se mejoren las condiciones para el usuario", ha trasladado.

A preguntas de los periodistas en Almería, Moreno ha considerado, no obstante, que el "gran problema" de conexión de la capital almeriense no es con Sevilla, sino con Madrid, ya que "visto lo que cuenta el billete, es prácticamente imposible viajar en avión", según ha remarcado.

A la espera de la llegada de la Alta Velocidad, ha señalado que las administraciones "deben hacer un esfuerzo en todo lo que podamos por mejorar las conexiones" con la capital "muy importantes no solo para el turismo, también para los sectores productivos", si bien ha matizado que, en este caso, "escapa al ámbito autonómico".

El presidente andaluz ha apostado, asimismo, por "recuperar" la conexión por tren entre las capitales andaluzas desde Almería hasta Huelva, y ha hecho referencia a la "propuesta de cooperación financiera" hecha por el Gobierno andaluz al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para ejecutar el proyecto.

"Me gustaría, ya que no tenemos conexiones de Occidente a Oriente, desde Huelva a Almería, se recuperara ya que eso no genera cohesión en la comunidad autónoma", ha dicho para subrayar que sería "un paso adelante para que provincias como Almería pudieran estar conectadas no solamente a Granada, Málaga y Sevilla, sino resto de Andalucía".