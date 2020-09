El verano ha terminado prácticamente, el otoño está a la vuelta de la esquina y con él aparecerán las patologías estacionales habituales como son las típicas alergias y los resfriados. A ello le asociamos la vuelta al cole, las cifras de contagios aún disparadas y la preocupación ronda la cabeza de todos.

No todo el que presenta síntomas tiene COVID-19. De hecho, hay se han descrito 10 síntomas característicos de coronavirus:

-Fiebre.

-Tos seca.

-Cansancio y fatiga.

-Dolores musculares.

-Dolor de garganta.

-Pérdida del olfato y/o del gusto.

-Náuseas o vómitos.

-Diarrea.

-Congestión nasal

-Sensación de falta de aire.

De todos ellos, los más característicos de COVID-19 son la fiebre, cansancio y la tos seca. Es característica también la falta de aire o sensación de falta de aire y ello puede ser la antesala de la aparición de neumonía. Es más raro que se presente moqueo o congestión nasal que sólo se presenta en uno de cada veinte infectados. Los síntomas pueden aparecer entre los 2-14 días una vez hemos estado en contacto con el virus. La edad media de los pacientes que se están contagiando ha bajado de 60 años en la primera ola de abril a los 37 años de media a final de agosto. Los jóvenes han sido los mayores propagadores de la infección este verano. Cierto es que suelen pasar la enfermedad de una manera mucho más ligera, pero no son inmunes y estamos viendo algunas muertes incluso en gente joven y sin patologías previas. El problema no es que los jóvenes enfermen de gravedad, lo es que se conviertan en superpropagadores y que el virus se vaya replicando hasta que lo hace en un paciente especialmente vulnerable que acaba en la UCI de un hospital con una neumonía bilateral.

Gripe o resfriado

Se denomina "resfriado común" por una buena razón; hay más de 100 millones de resfriados en España al año. Probablemente usted y sus hijos tendrán más resfriados que cualquier otro tipo de enfermedad. Se encuentran causados por un rinovirus. La intensidad de los síntomas no es importante sobre todo congestión nasal y dolor de garganta, no suele durar más de una semana y el comienzo es gradual. Estos síntomas no son habituales en pacientes COVID-19. No suele ser necesario estar de baja laboral ni en cama. Además, la febrícula (37,5º C) es la nota habitual.

Los resfriados son la razón más común por la cual los niños faltan a la escuela y los padres a su trabajo. Los padres usualmente contraen resfriados de sus hijos como ocurre en las gastroenteritis.

Los niños pueden contraer muchos resfriados cada año y por lo regular los adquieren de otros niños. Un resfriado se puede propagar rápidamente a través de escuelas o guarderías por la falta de higiene y por compartir material escolar, toallas, pañuelos o simplemente, por no lavarse las manos tras estornudar. También por la aspiración de gotitas que salen despedidas al toser o al estornudar si la persona se encuentra lo suficientemente cerca.

Los resfriados pueden ocurrir en cualquier momento del año, pero son más comunes en invierno o en temporadas de lluvias, como consecuencia de cambios bruscos de temperatura, pasar de frío al calor o viceversa. El otoño/invierno es una época muy propicia para ello.

La gripe suele estar causado por el virus influenza o alguna de sus variantes como el de la gripe A. La sintomatología es lo que diferencia del resfriado: suele haber fiebre que puede llegar o pasar de 38º, cansancio importante con dolores musculares y cansancio que pueden llegar a precisar reposo en cama y baja laboral. El cuadro puede durar más de una semana y el comienzo suele brusco, de un día para otro. A diferencia del COVID19, la falta de aire es muy poco habitual como la pérdida del olfato o del gusto.

Usted puede contraer un resfriado si:

Una persona con un resfriado estornuda, tose o se suena la nariz cerca de usted. Usted se toca la nariz, los ojos o la boca después de haber tocado algo contaminado por el virus, como un juguete o la perilla de una puerta.

Las personas son más contagiosas durante los primeros 2 a 3 días del resfriado. El resfriado generalmente no es contagioso después de la primera semana.

La causa suele ser vírica y autolimitado el episodio a dos o tres días; sin embargo, se puede producir una sobreinfección y que el paciente se sobreinfecte por una bacteria, lo que hará que el cuadro inicial se alargue y se produzca un empeoramiento.

Los síntomas del resfriado por lo regular ocurren aproximadamente de 2 o 3 días después de que usted entró en contacto con el virus, aunque podría tomar hasta una semana. Los síntomas afectan principalmente la nariz.

Los adultos y los niños mayores con resfriados generalmente tienen una fiebre baja o no tienen fiebre, mientras que los niños pequeños a menudo tienen fiebre de alrededor de 38 a 39º C.

Alergia

Es un proceso crónico que aparece y desaparece en función de la época del año. Los pacientes son capaces de reconocerlo de forma inmediata ya que están familiarizados con la clínica. Suele afectar al tracto respiratorio alto y los síntomas que NO suelen aparecer en las crisis de alergia son:

-No suele haber cansancio ni fatiga muscular.

-No aparece fiebre.

-Es raro que haya tos salvo que haya un “atasco nasal” importante.

-No hay pérdida de olfato o gusto.

-Sí que pueden aparecer pitos o sibilancias en los pulmones sobre todo en pacientes que son asmáticos. Se produce al cerrarse el bronquio debido a la reacción inflamatoria, y es debido a una crisis asmática importante.

Un dato clave es que los síntomas mejoran de forma radical cuando se empiezan a tomar los antihistamínicos y la medicación específica contra el asma como son los inhaladores. Los resfriados o los pacientes con COVID no sufren modificación de los síntomas respiratorias con esa medicación antihistamínica.