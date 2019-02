El Almería B suma un valioso punto ante el líder

La UD Almería B sumó un merecido y valioso punto ante el primer clasificado en un partido en el que incluso, el cuadro de Esteban Navarro, pudo quedarse con todo el botín frente a un Cartagena que se puso por delante en el marcador en dos ocasiones. Los rojiblancos, pese a que cometieron errores defensivos y demasiadas precipitaciones en ataque, plantaron cara al equipo más potente de la categoría, demostrando que hay actitud y fuerza en un plantel que se nutre de más esperanza en su lucha por la supervivencia en la Segunda División B.

De sobra era conocido el potencial del conjunto cartagenero, que por algo ocupa la primera plaza de la tablas clasificatoria. Arropado por unos 600 seguidores, el Cartagena no tardó ni tres minutos en marcar, aunque el gol del pichichi Elady fue anulado por fuera de juego. Comenzó el duelo, pese a esta acción, con una presión muy alta sobre el terreno de juego por parte del filial almeriense, que tuvo la réplica en el 4’ en un mano a mano de Javi Moreno con Joao, que paró por bajo en el palo corto el disparo del almeriense. Las cosas se pondrían de cara, o por lo menos así debería haber sido, para los locales cuando en el 9’ el colegiado expulsó a Vitolo con roja directa por una agresión a Navas, que cayó en el área cartagenera tras una jugada en la que hubo un remate de Engonga en fuera de juego.

LO MEJOR Y LO PEOR La aportación de los refuerzos

Jero, Alonso, Herrera y Dani Hernández demuestran que han sido fichajes acertados en el mercado invernal. No aprovecha su superioridad

El filial jugó 51 minutos con uno más pero no se hizo con el control del juego, le faltó más sosiego para elaborar.

No le dio tiempo a los rojiblancos a darse cuenta de su superioridad numérica cuando Elady, tras una buena jugada personal, sorprendía a Jero con un derechazo desde fuera del área en el 13’. El Almería B le dio muchas facilidades en defensa al líder y su máximo artillero no perdonó para poner por delante a los suyos en el Mediterráneo. Con uno menos, el Cartagena no daba la sensación de generar un peligro constante, pero sí de tener el juego controlado. Munúa estaba ganando la partida táctica a Esteban. El filial no tenía el control del centro del campo y, para colmo, parecía agobiarse, le entraron las prisas y cometía muchas imprecisiones ante un oponente que en dos pases se plantaba en el área rojiblanca. Los almerienses debían madurar más las jugadas y cuando empezaron a hacerlo llegó el primer fruto. Centro al área cartagenera que prolonga Toril de cabeza para que remate Cristian Herrera, que puso el empate en el luminoso en el 40’.

Pero el líder es el líder. De nuevo no tardó en reaccionar positivamente el Cartagena ante una adversidad. En el 43’, Aketxe dio un pase de la muerte a Elady y el atacante albinegro hacía su segundo gol de la mañana y volvía a poner por delante a los murcianos. Otra vez la falta de contundencia defensiva pasaba factura a un cuadro almeriense que se marchó al descanso con superioridad numérica pero por detrás en el marcador. Quedaba una segunda mitad entera por delante en la que aún estaba todo por decidir entre dos conjunto con objetivos muy distintos.

La UD Almería B se lanzó al ataque tras la reanudación en busca del empate ante un cuadro cartagenero que decidió evitar sustos, no arriesgó y esperó su momento a la contra. Se encerró el líder, dejando como Munúa como máxima referencia ofensiva Elady, al que buscaban todos sus compañeros. Las fuerzas se igualaron, en lo que a efectivos se refiere, con una mano innecesaria de Antonio Navas que dejaba a los almerienses con diez al ver la segunda amarilla en el 60’. La primera la vio dos minutos antes. Error de alevín del lateral rojiblanco.

Vitolo fue expulsado por agresión en el 9’ y Navas en el 60’ por una mano innecesaria

De nuevo cambiaba el partido. Quedaba una recta final de duelo en igualdad de condiciones y eso, sin duda, perjudicaba a los locales. O al menos eso es lo que se esperaba. No se achicó el Almería B y siguió plantando cara al líder. Su insistencia, aunque muchas veces llena de imprecisiones, tuvo su premio en el 65’. Centro de Dani Hernández al área, donde Herrera la tocó de cabeza para que rematase ante Joao el ariete Alberto Toril, ayudado por un defensor, que puso las tablas con un gol similar al 1-1, con los mismos tres protagonistas.

Se aceleró el ritmo de juego y también los corazones de los espectadores cuando en el 75’ Óscar Lozano se sacó un potentísimo disparo lejano que hizo temblar el larguero de la meta defendida por Joao Costa. Dada la talla de rival, el punto se daba por bueno, pero el filial quería, necesitaba y sabía que tenía opciones de lograr los tres ante el Cartagena. No le quemaba la pelota al Almería B en la recta final y fue claramente a por el partido. Corrieron muchos riesgos los de Navarro ante un líder muy peligroso a la contra, pero era un día para la valentía. El Almería B la tuvo, y mucha, pero cayó una y otra vez en la precipitación y se quedó con un punto que se puede dar por justo.