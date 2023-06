El Assy: "El nuevo entrenador va avanzado, estará listo pronto"

Mohamed El Assy, CEO de la UD Almería, fue el invitado en la noche del lunes al programa El Desmarque de Interalmería Televisión, presentado por Juanjo García. Durante el espacio el mandatario egipcio analizó la reciente adquirida permanencia, así como la marcha de Rubi, la búsqueda del nuevo técnico y otros detalles sobre la nueva campaña de abonos y temas de infraestructuras relativos a la ampliación del Power Horse y la construcción de la Ciudad Deportiva.

¿Cómo vivió el partido en Cornellá?

Es el segundo año que vivimos este escenario dramático en los minutos finales. Ha sido el culmen a la permanencia más complicada de la Liga en los últimos años por la gran cantidad de puntos necesarios. Esperemos que la próxima campaña podamos conseguir el objetivo con algo más de holgura.

¿Qué destaca de ese partido de infarto?

Destacaría muchas, todas fuera del fútbol, algo que no puede pasar más en la mejor Liga del mundo. Es una auténtica vergüenza que la gente estuviera en el Estadio con una sensación de miedo porque se sentía que alguien podía saltar al campo en cualquier momento. Lanzaron un balón al campo y nos marcan sin pasar nada, tiran pelotas al campo... Es algo que no se puede repetir. Veníamos de que ocurriera una invasión en el partido contra el FC Barcelona.

¿Qué supone permanecer en Primera?

En la parte económica queremos destacar que la UDA ha sido el equipo con un crecimiento mayor y más rápido en estos últimos 5 años. Cuando llegó Turki se generaban 9 millones y ahora hablamos de un presupuesto de 110 millones para la próxima temporada. El objetivo era mejorar las infraestructuras y la economía, así como el tema deportivo. Es la meta año tras año, nunca habrá un parón.

La afición estuvo a la altura desplazándose masivamente pese al horario...

Fue el mejor momento de la temporada para mí. Es el culmen de todo el sufrimiento cumpliendo el objetivo en un año muy duro. Los fans nos dieron una lección, en los momentos que los necesitamos demuestran que este es su equipo, ciudad y provincia y harían cualquier cosa por su equipo. Lo agradecemos un millón de veces.

¿Desde cuándo sabían que Rubi no iba a continuar?

Rubi es una persona muy cercana a mí porque trabajamos codo con codo sufriendo juntos durante mucho tiempo. Siempre va a ser una leyenda de la UDA porque llevó al equipo a Primera, logró la permanencia y logró el primer título siendo campeones de Segunda. En Almería apreciamos a las personas leales al proyecto y guardaremos a Rubi y a su cuerpo técnico en nuestros corazones. Creo que toma esta decisión porque pese a cumplir con los objetivos se creó una presión muy grande este curso. Tomó la mejor decisión posible para ambas partes en el momento más adecuado. Para nosotros tiene un gran futuro y le deseamos lo mejor. Guti también sigue hablando conmigo y enviándome mensajes tras los partidos. Mucha gente presionó y pidió el cambio de entrenador durante toda la temporada, pero cuando tomamos esas decisiones no lo hacemos de forma emocional, sino en función de las estadísticas y este chico estaba haciéndolo bien. Otros equipos cambiaron su entrenador y no se salvaron, por lo que eso no tiene por qué ser la mejor idea. El secreto de ascender y permanecer es que nuestra forma de trabajo no ha cambiado desde el principio hasta el final de ir todos juntos sin escuchar los factores externos de presión.

¿Hay ya nuevo entrenador firmado?

No todavía, pero estamos hablando para que esté listo pronto, va avanzado y no podemos dejarlo pasar mucho tiempo. No hemos querido empezar a trabajar en cosas antes de que terminase la temporada, pero ya estamos manos a la obra. Por esa razón de la unión que hablábamos. Nuestro rango de tiempo es que al menos llegue a la pretemporada en Marbella (risas).

¿Qué perfil buscan?

Es posible que sea nacional o extranjero, no solo hablamos con unos. Las mayores opciones son de que sea español, pero no excluimos un técnico extranjero que aporte el extra que necesita el equipo. Estamos comprobando muchas cosas para iniciar un proyecto juntos y buscamos estabilidad, por lo que quien venga tendrá más de una temporada de contrato. También trabajamos con Turki porque el ministro es un luchador al que le gusta ganar y es difícil porque no siempre se consigue en fútbol. No quiero hablar de nombres, pero la mayoría que han salido a la palestra no están en cuenta.

Turki Al-Sheikh sacó tiempo para presentarse en Barcelona...

Él tiene una gran relación con todo el equipo y empleados que forman la UDA. Es un ministro de un país y está muy ocupado, pero la UDA es su pasión y su hobby y que sacara tiempo para estar con el equipo es algo de agradecer. No creemos que seamos una empresa normal al uso, sino una gran familia que lo demuestra y Turki es nuestro padre. En los vídeos con los jugadores se ve esa amistad.

¿Luis Suárez se confirma como primer fichaje del verano?

En su contrato se incluía una cláusula obligatoria de compra en caso de permanencia y estamos muy contentos de mantenerlo con nosotros. Es hasta 2028 y a un coste de 8 millones de euros.

¿Cómo se está planificando el plantel del curso 2023-2024?

Todo el mundo opina. Existe la parte técnica del club que establece las necesidades de fichajes, pero hay una convergencia entre eso y nuestra capacidad financiera. A un entrenador le gusta un jugador, invertimos dinero y luego viene otro y no lo pone. Eso sería una mala inversión que se convierte en un gasto. Los fichajes siempre son consensuados entre la parte técnica y la financiera. Me gustaría destacar que en Segunda realizamos ventas superiores a 70 millones de euros, algo que nunca ha existido en la historia de esa categoría. Almería ahora es mucho más fuerte, la base ha crecido a nivel técnico y financiero con el trabajo de scouting y conexiones con agentes y clubes de todo el mundo, incluida África o Latinoamérica.

¿Habrá muchos retoques?

El club tiene una idea de lo que necesita, pero no podemos avanzar sin la opinión del entrenador, que es vital para no tirar el dinero a la basura. Mi promesa es la misma, no bajar a Segunda y el reto en Primera será ir haciéndonos más fuertes temporada a temporada. En Segunda se fue incrementando la puntuación.

¿Mantendrán su política de ventas para seguir creciendo?

Es necesario vender porque es la única manera para que el club pueda seguir creciendo. Hacemos mucho trabajo duro en Oriente Medio para traer espónsor y jugar amistosos contra los mejores equipos aumentando nuestra base de aficionados. Toda esa estrategia, en la que trabajamos de La Liga, no sirve para mejorar esa evaluación económica, por lo que estamos obligados a las ventas.

¿Tienen previsto algún fichaje bomba?

Es necesario mejorar todas las posiciones. Para mí Ramazani es bomba, Lázaro, El Bilal y Melero también, no solo Suárez. No hay que preocuparse. Almería ahora es una factoría de bombas.

¿Se arrepiente de haber dicho que la UDA nunca iba a bajar?

Esa es mi promesa para Turki también, no solo para los aficionados. Le prometí que si no subíamos en tres años dimitiría y al final lo logramos en el descuento. Hasta que el Alcorcón marcó estuve fuera del club.

¿Cuándo acometerán la segunda fase de obras del Estadio?

La segunda fase del Estadio es algo que tenemos muchas ganas de hacer para que crezca. No se va a empezar durante esta temporada porque no se consiguieron cerrar todos los elementos necesarios para esa construcción. No se puede compaginar el juego con esa obra, habría que cerrar el Estadio para excavar hacia abajo. Lo haremos la temporada que viene aumentando la capacidad y mejorando tecnológicamente también. Nos dará mayor capacidad económica. La parcela deportiva quiere darle otra temporada más de estar cerca de su afición y no tener que desplazarnos a otro campo en busca de esa estabilidad antes de afrontar ese proyecto de la segunda fase en el verano de 2024.

¿La Ciudad Deportiva está ya en marcha?

Con Turki cuando terminas un proyecto empiezas otro, siempre está esa presión. Para mí es el proyecto más importante para el club, incluso más que el Estadio, porque ahí está el futuro de la UDA. Eso puede hacer cambiar todo el fútbol de la provincia, pasando de comprar jugadores a fabricarlos desde pequeños para que jueguen en el primer equipo. El ministro ya probó que cumplió también su promesa del Sport Bar, un proyecto ya finalizado, otra experiencia que la afición puede disfrutar en el puerto de Aguadulce.

¿Alguna novedad respecto al precio de los abonos para la próxima campaña?

Lo más posible es que se mantengan o experimenten un pequeño incremento.