El Ayuntamiento reconoce a Alejandra Gálvez por su récord mundial máster en 800 metros

El Ayuntamiento de Almería ha reconocido a la almeriense Alejandra Gálvez en el Salón de Plenos del Consistorio tras haber batido el récord mundial Máster de 800 metros lisos en la categoría Master 45, con un registro de 2.12.24. Un hito que ocurrió en el Campeonato Nacional de clubes absolutos de pista cubierta, celebrado recientemente en Ourense, donde se superó a sí misma porque, en enero, en Antequera, logró su anterior récord parando el cronómetro en 2.12.99, superando los 2.14.38 que tenía la estadounidense Alisa Harvey.

Arropada por miembros de la Corporación municipal, en el acto han estado presentes Jaume Ferret, representante de la European Masters Athletics (EMA); Enrique López, presidente de la Federación Andaluza de Atletismo; Roberto Izquierdo, delegado provincial de la Federación de Atletismo en Almería, así como la familia de la atleta galardonada.

María del Már Vázquez ha destacado que Alejandra Gálvez, con 45 años y, además, médica especialista en aparato digestivo, profesión con la que compagina su afición al deporte, “rompe todas las barreras, es una ‘Wonder Woman’, que fue capaz de dejar un momento determinado de su vida su sueño para centrarse en sus estudios y su familia”. Tras unos años de parón, “retomó su sueño y nos ha demostrado de lo que es capaz con tesón, esfuerzo, sacrificio”. La alcaldesa del Ayuntamiento ha subrayado que “es todo un ejemplo para todos los deportistas almerienses, así como de superación, en Almería tenemos un referente en el atletismo con Alejandra Gálvez”.

La homenajeada ha manifestado, con emoción, su agradecimiento “por estos diplomas, el atletismo es mi afición”. Durante su intervención, la atleta no se ha olvidado de sus tres hijas y su marido. “Agradezco en el camino de investigar los límites encontrarme a Roberto Izquierdo, quien es el artífice de tanta mejoría”, ha apuntado. “A pesar de mi edad cronológica, me llamaron para formar parte del Trops-Cuevas de Nerja, un estímulo que me catapultó y me permitió competir con la élite nacional absoluta en competiciones con equipos, donde, además, me encontré con una familia enamorada de este deporte”.

Asimismo, Alejandra Gálvez ha indicado que “el atletismo no ha dejado de darme alegrías desde que empecé, quiero agradecer a toda la familia atlética almeriense, a los que disfrutan y luchan por la visibilidad de este deporte, también a la EMA por sus felicitaciones y hacer especial este día, así como a la alcaldesa del Ayuntamiento de Almería y al concejal de Deportes, Juanjo Segura”. De este modo, concluyó con la esperanza de que “este reconocimiento sirva de estímulo para todos los atletas con una carrera deportiva por delante y para los no tan jóvenes”.

Por su parte, Jaume Ferret, representante de la European Masters Athletics (EMA), ha agradecido “la presencia de todos en el Salón de Plenos. Es una satisfacción total para mí estar en este acto, son entregas que solamente se hacen en España”. Asimismo, ha valorado “el hecho de que Alejandra dedique un rato de su vida a hacer deporte, y encima, nos deleite con estos récords, primero en enero y el segundo en febrero, son unos diplomas muy merecidos”.

Enrique López, presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, ha reflejado que “es un orgullo estar en este acto, la evolución de los últimos años del atletismo es muy grande en nuestra comunidad, son cada vez más deportistas los que se incorporan a este mundo”. En esta línea, ha destacado que la palabra que define a Alejandra Gálvez “es ejemplar, con este récord que le entrega la European Masters Athletics nos hace ponerlo en valor, es muy importante para el atletismo máster”.