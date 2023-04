El BMX olímpico aterriza en el Cable Inglés de Almería

Marin Rantes: "Mi principal objetivo es alcanzar el top 3"

A pocos días del Andalucía Urban Marin Rantes habla sobre sus objetivos, la recuperación de su lesión y los sueños que tiene por cumplir:

Consiguió un 8º puesto en los WC Abu Dhabi dos meses después de romperse la clavícula, ¿cómo fue la recuperación?

Realmente no me podía creer el 8o puesto que conseguí dos meses después de mi intervención de clavícula. Para mi, la parte más difícil no fue el competir sino los entrenamientos y el miedo que tenía de volverme a chocar con alguno de mis compañeros, que fue lo que me ocasionó el choque en el Extreme Barcelona.

Después de unos meses de parón competitivo ¿cómo afronta el Andalucía Urban para conseguir puntos para los JJOO de París 2024?

La temporada no empezó bien para mí en Arabia Saudí, me perdí las finales por un puesto. Para mi el competir en el Andalucía Urban es un punto de partida para ver cómo estoy y mis sensaciones después de estar practicando estos meses, lo vamos a pasar bien.

¿Tiene nuevos trucos preparados para asombrar al público de Almería?

Tendrán que venir al Cable del Inglés del 5 al 7 de Mayo para ver qué trucos tengo preparados.

¿Cuál es su objetivo principal esta temporada?

Mi principal objetivo esta temporada es alcanzar el top 3 en los campeonatos del mundo y asegurarme el puesto para los JJOO de París 2024 y también ir mejorando los resultados a lo largo del año.

¿Cuál sería un sueño a cumplir encima de la BMX?

Tengo muchos sueños para cumplir, empezando por el objetivo más cercano empezando por Almería: ganar el oro.