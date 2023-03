El Circuito de Carreras Populares de Diputación constará de 18 pruebas

La Diputación de Almería ha celebrado esta mañana la puesta de largo de uno de los circuitos más consolidados y más importantes de los que organiza en la provincia: Carreras Populares 2023. Esta edición contará con pruebas en 18 municipios. El Circuito de Carreras Populares de Diputación iniciará su recorrido por la provincia el próximo 15 de abril en Olula del Río y continuará por los municipios de Enix, Bédar, Abla, Sorbas, María, Turre, Villaricos, Garrucha, Balanegra, Tïjola, Vera, Rioja, Macael, Antas, Laujar de Andarax, Pulpí y Gádor, donde finaliza el programa el 11 de noviembre. Si bien es la décima edición con el formato actual, la Diputacion Provincial de Almería comenzó hace 30 años con este tipo de pruebas competitivas a las que se suman las carreras de menores y también las carreras saludables.

La carrera incorpora a un nuevo municipio, caso de Enix, que será el más pequeño del circuito; así como la creación de carreras saludables para iniciar y fidelizar más corredores y una gran fiesta del deporte infantil. La competición se caracteriza por su accesibilidad, por resultar atractivo para los corredores más experimentados, así como para los recién iniciados, además de poseer un claro componente de cohesión social y como dinamizador de los municipios que acogen las pruebas. Todas las carreras se celebrarán en sábado tarde o domingo por la mañana y tendrán una distancia de entre seis y diez kilómetros.

El Patio de Luces del Palacio Provincial ha albergado la presentación de este circuito por parte del diputado de Deportes, José Antonio García, y el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, como representante de la última sede que se ha incorporado al circuito. Ambos han estado acompañados por los alcaldes y ediles de los municipios, así como los representantes de la Federación Andaluza de Atletismo, la Dirección General de Tráfico y las empresas patrocinadoras

La inscripción se realizará a través carreraspopularesalmeria.com. Para todo el circuito se podrá realizar una inscripción única que permita participar al atleta en todas las pruebas. En la primera carrera se entregará un paquete que incluye: cinco dorsales, un identificador para guardarropa, una mascarilla del circuito, una camiseta y un chip reutilizable y de uso obligatorio. El precio es de 40 euros para los atletas federados y de 55 para los que no lo están, mientras que los menores pagarán diez euros. La incripción para una única carrera es de once euros (federados y no federados), dos para los menores.