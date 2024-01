Costa de Almería Roquetas consigue dos puntos de oro para terminar la primera vuelta

El pasado domingo, en el Pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce ya que el Pabellón Infanta Cristina no estaba disponible el sábado, el Costa de Almería Roquetas tenía una cita marcada en el calendario, la visita del Errece Almassora, correspondiente a la undécima jornada de la División de Honor Oro femenina. Un rival directo de las almerienses por el objetivo por la permanencia.



Dicho encuentro cierra una primera vuelta donde el Costa de Almería Roquetas le ha faltado algo de suerte y ha dejado escapar puntos en casa que hubieran dado más tranquilidad a la plantilla entrenada por Agustín Collado. Así se presentaba un choque ante las castellonensas del Almassora que llegaban a Roquetas de Mar con los mismos puntos que el Costa de Almería.



Las chicas de Agus Collado, sabedoras de la importancia del encuentro, tuvieron un arranque muy serio a nivel defensivo que les permitió hacer un parcial de 7-1 en los diez minutos iniciales. Gracias al gran arranque de las locales, el partido fue encaminado durante los primeros 30 minutos, donde las de Almassora presentaron diferentes alternativas para acercarse en el marcador. Fue a raíz de la primera exclusión de las de Agustín Collado en el 16", cuando iban a conseguir reducir la distancia en el electrónico a 4 tantos debido a algunos desajustes e imprecisiones que iban a subsanarse rápidamente. Llegando al descanso con un 16-10 que ilusionaba a las de la Costa almeriense para la segunda parte con la segunda victoria de la temporada a tan solo 30 minutos.



Tras el paso por vestuarios, las almerienses salieron en tromba, dejando el electrónico del Máximo Cuervo con un 21-12 en el minuto 40 que parecía que decantaba el resultado hacia una nueva victoria para el Costa de Almería. Pero fue desde este momento cuando las de Almassora se pusieron el mono de trabajo y con una defensa abierta iban a complicarle la mañana a las almerienses que a falta de cinco minutos veían como se les acercaban a tan solo 2 goles, dejando el electrónico en un 25-23 que preocupaba al banquillo local. Fue a partir de este momento donde la reacción defensiva y ofensiva hizo finalizar el encuentro con un parcial 4-2 y asegurar esa primera victoria en casa con un 29-25.



Tras un final de encuentro desconcertante, el entrenador Agustín Collado, se mostraba feliz por el partido realizado y sobre todo los dos puntos conseguidos, pero sabiendo que no pueden permitirse esos altibajos en medio de un partido que te puede costar una clara derrota. "Conseguimos una victoria muy importante ante un rival directo que nos hace respirar un poco mas tranquilas. Hemos preparado a conciencia este partido porque sabíamos que iba a ser transcendental de cara al futuro y las jornadas que nos esperan ante rivales directos por la permanencia. Necesitábamos esta victoria también a nivel anímico, que espero que nos llene de confianza y elimine los fantasmas de la derrota que veníamos arrastrando. Es importante seguir pensando en nosotras y en nuestraevolución como Equipo para poder así hacer frente a cualquier rival al que nos enfrentemos. Ahora ya toca pensar en la semana que viene y en trabajar de mejor manera si cabe para luchar por conseguir dos puntos más ante otro rival directo como es Pozuelo de Calatrava. Sabemos que siempre son encuentros muy exigentes que no nos permitirán cometer muchos errores si queremos conseguir la tercera victoria en casa", comentaba Collado.



Y es que sin apenas tiempo para saborear la victoria, el Costa de Almería Roquetas ya prepara el vital partido en casa de este sábado a las 19:00h, esta vez en el Pabellón Infanta Cristina, ante el Soliss Pozuelo de Calatrava. Las manchegas, con tres puntos menos que las almerienses, ocupan la última posición de la tabla clasificatoria y vendrán a Roquetas con el objetivo de recortar distancias. Mientras que una victoria para el Costa de Almería sería un balón de oxígeno para afrontar la exigente segunda vuelta. Hay que recordar que las chicas de Agus Collado cayeron 26-23 en la primera jornada de liga en su visita a Pozuelo de Calatrava, por lo que el golaverage puede ser decisivo en el porvernir de ambos equipos.