Cristina Teruel recibe honores de su tierra tras proclamarse campeona de España con Andalucía

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha iniciado el 2024 recibiendo en Alcaldía a Cristina Teruel, “una almeriense que se ha convertido en un referente del bádminton nacional e internacional gracias a su constancia y trabajo diario”, según ha destacado tras mantener un encuentro con la deportista, que se enmarca en la felicitación institucional que el Ayuntamiento de Almería ha querido tener con la joven de 18 años tras haberse proclamado recientemente campeona de España con Andalucía en el Campeonato por Selecciones Autonómicas absoluto.

En el año recién concluido, la almeriense ha cosechado multitud de triunfos. Algunos de ellos han sido el subcampeonato de España Sub23 individual femenino; ha ganado el Campeonato de España Sub19 dobles femenino; y ha quedado tercera clasificada en el Campeonato de España Sub19 individual femenino. Además, ha sido convocada con la Selección Española para varios torneos internacionales.

“Enhorabuena Cristina, cada vez que triunfa un almeriense, la ciudad también gana”, ha valorado Vázquez, quien además ha destacado la importancia del respaldo y la contribución que hace el Ayuntamiento de Almería desde el Área de Deportes con todas las escuelas y clubes municipales “para que, de este modo, sigan apareciendo nuevos talentos en todos los deportes”.

Y es que Cristina Teruel formó parte del Club de Bádminton Mercapinturas, que cuenta con Escuela Deportiva Municipal en la que se forma a cientos de almerienses en bádminton. Posteriormente, con 13 años, se mudó al Centro Andaluz Especializado de Tecnificación Deportiva, de la Federación Andaluza, en Huelva. Desde entonces ha cosechado multitud de éxitos.

“Almería entera está orgullosa de tus méritos deportivos, que son consecuencia de tu esfuerzo y dedicación”, ha añadido la alcaldesa, quien ha deseado a la joven “mucha suerte para que dentro de unos meses podamos volver a vernos para celebrar nuevos triunfos en este año que acaba de comenzar”.

Por su parte, Cristina Teruel ha valorado de manera muy positiva su última temporada como jugadora en categorías inferiores (Sub19). “Ha sido un año muy intenso porque he tenido que alternar el deporte con mis estudios pero, aunque ha sido complicado, estoy muy satisfecha y no me ha ido nada mal porque he conseguido muchas medallas, participando en campeonatos nacionales e internacionales. Este es el resultado de muchos entrenamientos y mucho esfuerzo diario”, ha trasladado la joven deportista.