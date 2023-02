Dani Benítez fulmina al Almería B (1-0)

Cada vez queda menos para que expire la fase regular de Tercera RFEF y el Almería B se está complicado su presencia en la promoción de ascenso. El filial rojiblanco —este sábado, de dorado— hubiese dormido en la quinta posición en caso de vencer en su visita a Armilla, pero no pudo ni sacar un empate. Peleado de nuevo con el gol, terminó claudicando con un libre directo de Dani Benítez, la séptima diana de la temporada para el ex del Granada, que a sus 35 años, está dando guerra en el Arenas.

Pudo adelantarse el conjunto de Óscar Fernández pasado el cuarto de hora de juego, pero Álvaro García, ex del Almería B, sacó una buena mano en un disparo peligroso de Milovanovic para evitar el tanto visitante. El filial no hizo un mal partido, pero volvió a no ser decisivo en zona de finalización, problema que lleva arrastrando en las últimas jornadas.

En el segundo acto fue Obón el que tuvo que intervenir para sostener a los suyos en un remate muy claro del propio Dani Benítez, que no perdonó diez minutos después en un lanzamiento de libre directo. El Almería B no se vino abajo y lo siguió intentando, topándose con Álvaro García. Ni en el arreón final, en el que hubo una tangana con tres expulsados, pudieron los visitantes perforar la portería rival. Keven Vinicius debutó entrando en el minuto 86.

El Almería B, que se ha quedado sin anotar en tres de sus últimos cuatro partidos, baja hasta la octava posición después de la goleada del Torreperogil al Huracán Melilla (6-0). Los de Óscar Fernández tienen 30 puntos y ven la promoción de ascenso, marcada el Atlético Malagueño, a dos unidades, si bien este domingo tienen que jugarse los seis partidos restantes. La próxima jornada será fundamental para los filiales almerienses y malagueños al medirse en el Anexo.