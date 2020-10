Dura derrota de Unicaja Almería en Las Palmas

Todo iba ‘relativamente bien’, porque se podía mantener el pulso a un gigante, pese al 2-0 en contra… hasta que se reprodujo una ‘fuga de partido’ en bloque, la ya vista en varias ocasiones en todos los encuentros disputados. Sí, se pudo ver continuidad de juego, y sí, la misma que se cortaba en el tramo caliente de los dos primeros sets, lo que impidió discutirlos, a pesar de un buen trabajo realizado hasta llegar a ellos. Sin dar la mejor versión, desde luego, se podía mirar a la cara a un Guaguas muy motivado, con cinco hombres en pista de pasado reciente en Unicaja, y tanto. El cuadro canario se mostró seguro por punta y letal por el centro, espectacular en defensa, sobre todo en el tercer set, desesperando a los atacantes ahorradores y provocando, con mérito y en gran medida, el apagón de los de Manolo Berenguel. No debutó, aunque sí viajó, el cubano Javier Jiménez, todavía mermado Unicaja.

El máximo anotador del encuentro fue Pablo Kukartsev, con 20 tantos y un acierto habitual en él, del 53%, siendo el blanquiverde en esa faceta Fran Iribarne, con 15. Los centrales locales sumaron 17 puntos entre los dos, juego fácil de Renán por el alto nivel de recepción grancanario, destacando no solo en esa faceta, sino también en defensa, Alejandro Fernández. No sacó mal Unicaja Almería, pero tampoco con la eficacia necesaria, y trabajó mejor en recepción, solo dos aces en el partido, los dos amarillos y por ‘exceso de vista’. Se. sumaron cuatro puntos de bloqueo, dos de Fornés, por tres de Guaguas, dos para Kukartsev. Hubo ocasiones de hacer el daño necesario, pero no se aprovecharon, hubo gran actitud de lucha, anotándose la mayor parte de los muchos rallys, pero el sabor de boca se amargó, cuando era algo dulce, con los 10 errores concedidos en el tercer set y la mala imagen.