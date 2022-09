Eguaras: "En San Mamés el ambiente es explosivo y tenemos que ser valientes"

Íñigo Eguaras, que a sus 30 primaveras ha pasado en el fútbol profesional por Sabadell, Mirandés y Zaragoza antes de recalar en la UD Almería, se forjó como jugador en la cantera del Athletic Club, jugando tres temporadas con su filial en Segunda B, donde llegó a coincidir con Iker Muniain. Este viernes visitará San Mamés por primera vez como jugador de Primera División y aporta algunas claves para aguantar el empuje de la afición local.

¿Cómo afrontan el modo competición tras el parón de selecciones?

El partido llega pronto, es el viernes y queremos ganar porque venimos de tres derrotas consecutivas y el equipo necesita volver a encontrar sensaciones.

¿De qué manera calificarían el momento competitivo en el que se encuentran?

Autocrítica siempre tiene que haber cuando las cosas no van bien. Nos está costando mucho generar, defensivamente estamos sólidos porque no concedemos mucho, pero nos cuesta generar más en la parte ofensiva. No es cosa de delanteros solo, sino de todos. El ponerte por detrás y tener que remontar nos está costando, pero el equipo trabaja bien y sabíamos que esto iba a ser difícil. Ya con los cinco sentidos en el viernes.

Para ganar en San Mamés hará falta dar el 300%...

Han empezado muy fuertes, el estadio aprieta mucho y el equipo está sólido. Los de arriba generan muchas ocasiones y hacen goles, pero podemos ganar a cualquiera y tenemos que ir sin miedo, siendo valientes.

Este Athletic imprime un ritmo muy alto.

Tiene gente arriba muy rápida, crean mucho peligro en las transiciones y están con gol. Tenemos que hacer nuestro partido y aprovechar nuestras ocasiones, estando siempre dentro, que no se nos vayan en el marcador y con acierto.

Usted lleva DNI Lezama en las venas, ¿qué siente al volver?

Es especial volver donde crecí como jugador, pasé muchos años allí. Veré a gente que hace tiempo no veía en un estadio donde cada vez que iba se me ponían los pelos de punta. Será especial enfrentarme ellos.

¿Allí jugaba todavía como delantero?

Ahí empecé a jugar de mediocentro. En mi anterior equipo, un filial de un convenio con el Athletic, sí jugaba más arriba, pero allí empecé de mediocentro, me gustó y por eso ahora estoy aquí.

¿Permanece alguien de su quinta?

Muniain es amigo mío desde la infancia. Nos fuimos a Bilbao de la mano y crecí con él. Empezó muy pronto en la élite y ahí están sus números, será especial vernos en el campo.

¿Deja huella ese trato especial a los canteranos?

El trato al jugador es diferente. Su ideología es todo gente del País Vasco y Navarra, el jugador tiene que salir de la cantera y están muy atentos. El cuidado que tienen con los jóvenes de la cantera es especial.

En aquella etapa vivió un episodio traumático, ¿cómo lo recuerda?

El primer año que fui a Bilbao un compañero con el que iba siempre a clase y jugaba conmigo tuvo un trágico accidente en el que perdió la vida. Se me hizo muy difícil porque estaba todo el día en el colegio y los entrenamientos con él y fue duro porque no tenía cerca a la familia para ayudarme. La gente de la residencia nos ayudó mucho, se me hizo duro volver a clase y ver que no estaba. Es un aprendizaje, te hace madurar y ver la vida de otra manera porque él no tuvo la suerte de lograr sus metas y aquí estamos también para hacer lo que él no pudo.

Eguaras: "Hay que ser valientes y que la presión no pueda con nosotros"

¿Por qué cree que no se ve tanto el lado humano del futbolista?

Estamos expuestos tanto a lo bueno como a lo malo e igual la parte humana en este deporte no cuenta tanto de cara al espectador, va dentro de la profesión, pero te hace más fuerte para serlo dentro del vestuario porque el único apoyo que tienes es el de tus compañeros.

¿Piensa que en Primera el rol del centro del campo ha cambiado?

Los dos primeros partidos, sobre todo ante Madrid y Sevilla en casa, sí que tuvimos menos posesión porque son rivales de alto nivel que quieren ser protagonistas con el balón. Pero en Elche y ante Osasuna o Mallorca tuvimos que llevar la iniciativa del juego, asemejándose más al año pasado. El rol es el mismo, aunque aquí es más difícil porque el ritmo cuesta más y los contrarios quieren robarte antes el balón. Tanto César como yo y los demás mediocentros pensábamos que iba a ser bastante más difícil y creo que nos sentimos cómodos.

¿Ha avisado a sus compañeros sobre el ambiente de La Catedral?

Es un ambiente para disfrutar, en pocos estadios se ve una afición que aprieta tanto. Hay que ser valientes y que la presión no pueda con nosotros. Debemos liberarnos porque es un partido más en un ambiente explosivo. Hay que disfrutar sin hacerse pequeño y ver si puedes sacar algo positivo.

¿Dónde puede estar la clave para traerse algo positivo?

Sobre todo no dejarles correr porque son balas, tienen buenos pasadores y te crean mucho peligro. Sacan la línea muy adelante, no sé si el primero o segundo, y habría que aprovechar esos espacios. En juego aéreo tenemos mucho potencial a balón parado y seguro que alguna vamos a tener.