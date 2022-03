La Federación explica que a García del Valle se le pasó realizar la inscripción de sus judocas

La Federación Andaluza de Judo se ha puesto en contacto con Diario de Almería para dar su versión acerca de la noticia publicada hace unos días bajo el título 'Enfado de clubes almerienses por no ser invitados a los JDP', en la que David García del Valle, miembro del Club Koudougakusya, denunciaba que supuestamente los habían dejado fuera de los Juegos.

Carlos F. Calvo Clavero, presidente de la FANJYDA, comienzan diciendo que "los Juegos Deportivos Provinciales de Judo de Almería son cuatro jornadas que se celebran en diferentes municipios de su provincia y que organiza la Diputación de Almería y para los cuales piden colaboración a la entidad que represento, la Federación Andaluza de Judo y D.A., aunque dichos Juegos no forman parte de las actividades oficiales de la FANJYDA ya que pueden participar tanto deportistas federados como no federados. Por tanto el único requisito que deben cumplir un deportista que deseen participar en dichas jornadas es de ser inscritos por su club utilizando el formulario que se encuentra publicado en la Circular de Diputacion de Almería. [...] Como verán un club que quiera participar lo debe hacer registrándose en el sistema que ha facilitado Diputación de Almería y posteriormente inscribiendo a sus deportista y remitiéndolos a un email y todo ellos diez días antes de la celebración de la competición por motivos organizativos. Aquí la FANJYDA no interviene y solo presta ayuda en su organización y celebración.

En un segundo momento, la presidente de la Federación, quiere explicar su versión de los antecedentes de los hechos contados. "El pasado jueves 24 de marzo, el Sr. David Garcia del Valle se pone en contacto con mi persona a través de mi whassap personal, indicándome en un tono inadecuado y dirigiendo insultos hacia mi delegado Federativo en Almería [...]. Tras verificar este hecho con mi Delegado Federativo de Almería y ver que se trataba de un error por parte del Sr. David García del Valle, le indiqué a éste que se trataba de una confusión por su parte y le facilité el enlace desde la cual podía informarse y realizar su inscripción en la web de Diputación de Almería.

Posteriormente a esta comunicación nuestra comunicación via Whatssap, la Diputación de Almería se pone en contacto mi delegado federativo D. Antonio Gimenez Cuadra y le indica que el Sr. David García del Valle ha llamado para solicitar la cancelación o aplazamiento de la proxima jornada ya que a él no le daba tiempo de avisar a los padres y deportista y que en está (según normativa) fuera de plazo para realizar su inscripción. Desde Diputación de Almería se le informa que cancelar o cambiar la fecha del evento perjudicaría a 287 deportistas y a sus clubes que sí han realizado la inscripción, pero que hable con el responsable del evento para ver él aún puede realizar la inscripción de sus deportistas y así participar.

Como el Sr. David Garcia del Valle no está contento con la respuesta recibida en su perfil del Facebook realiza declaraciones que llegan a oídos de nuestro delegado federativo y ante las cuales realiza un comunicado oficial a Diputación [...]".

La nota de la Federación termina mostrando su pesar porque considera que los perjudicados de todo este suceso son los judocas. "Todos los clubes que el cita como afectados, son centros donde él o su empresa da clases y por tanto comparten el problema, que no es otro que al Sr. David García del Valle se le pasó realizar la inscripción de sus deportistas y para justificarse ante los deportistas y padres culpó a Diputación de Almería y la FANJYDA de su error. Lo triste es que los perjudicados no son el Sr. David García del Valle sino sus deportistas", finaliza.