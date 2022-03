Fernando: "Es importante no irse en desventaja al descanso"

Fernando Martínez, forjado en el fútbol de plata, busca dejar atrás la categoría de plata para probar las mieles de Primera. El meta murciano sabe que para eso es fundamental mantener la calma ahora que están inmersos en la fase decisiva del campeonato y cuidar todos los detalles para poder mantener la portería a cero y materializar las ocasiones a nivel ofensivo.

Nueve jornadas para el todo o nada...

Todas las Ligas donde se suelen decidir en las últimas 10 jornadas, ya estamos en ese tramo y está todo por decidir. Es la época más importante de la temporada

¿Toca arreglar a domicilio lo que se torció en casa?

Es verdad que en casa es muy importante ganar los partidos, no pudo ser y vas con esa obligación de lograrlos fuera. Cuando entras en esta fase todos son importantes, tanto fuera como dentro y con esa mentalidad vamos, la de ganar los 3 puntos.

¿Hay mucha frustración tras perder ante el Girona?

Hay que saber gestionarlo todo. En esta fase todo se magnifica y el tema de las emociones no es menos. Todo el mundo debe ser positivo porque así será más fácil conseguir el objetivo.

El Huesca ha logrado 16 porterías a cero...

Es un equipo diseñado para ascender de forma directa, pero no terminaron de arrancar para meterse arriba. Eso no quita que tengan un gran equipo y jugando en casa será más difícil. Tienen jugadores con calidad que te obligan a estar concentrado y cuidar los detalles para que no te penalicen. Es sólido y no regala nada. En la ida ya vimos que apenas nos dieron oportunidades, la jugada del penalti. Por eso hay que aprovechar cualquier situación y darle lo mínimo para que no te penalicen.

¿Cuesta más hacer gol o la portería a cero?

Hay que cuidar todos los detalles. Los equipos se vuelven más aguerridos y sólidos porque se juegan mucho. Hay que darle poco al rival y penalizarlo en las ocasiones. Todos dan menos opciones y hay que aprovecharlas sin regalar nada.

¿Qué tal Rodrigo Ely en el eje de la zaga?

Es un jugador muy físico y en el juego áereo de centros laterales rinde a la perfección. Es destacable su rápida adaptación al grupo sin que se note que acaba de llegar. Al equipo le está dando mucho.

¿Se ha amoldado ya a ese rol de líbero?

Desde el principio de temporada sabemos la idea de juego de tener la línea arriba y eso obliga al portero a estar pendiente a los balones a la espalda para salir. Siempre hay que estar en tensión para intervenir y evitar el uno contra uno que para eso también estamos.

¿No agobia esa posición 'sandwich' de verse segundo?

En muchas fases hemos estado primeros y también lleva su desgaste psicológico. Es verdad que con el tercero cerca ese desgaste también es importante, pero hay que saber llevarlo y centrarte en lo tuyo, en lo que puedes controlar. Quien debe preocuparse es quien viene por detrás y no depende de sí mismo.

Aquí ya mete presión a los árbitros hasta el alcalde de Valladolid.

También trabajamos mucho el aspecto psicológico por lo que viene por delante. Ya no es solo lo futbolístico o el físico, sino controlar esas sensaciones de cada partido para mantener esa calma y estar centrados, aislarte siendo positivos, si todo el mundo suma será más fácil lograr el objetivo. No debemos dejarnos influenciar por una situación en particular.

¿Es importante sufrir menos en las primeras partes?

En las últimas jornadas hemos visto la importancia de adelantarse en el marcador, por eso es importante no irte en desventaja en el marcador porque luego en la segunda es más difícil. Los rivales se encierran y dejan menos espacios con la dificultad que ello conlleva. Si logras marcar primero todo se abre más y es más fácil.

¿Ve abierto incluso el play-off?

Ya hemos vivido muchas temporadas esta categoría y quedan todavía muchos puntos. Lo que parece estar hecho luego se transforma en sorpresas. En la primera vuelta todo el mundo decía que el Almería lo tenía ya pero no se decide nada en enero. Veremos más cambios.

¿Hay ya ganas de dejar atrás Segunda División?

Hablábamos del aspecto psicológico y esta categoría es tan larga que genera muchos cambios. Ojalá se pueda cumplir el objetivo y aunque sea una categoría bonita por qué no llegar a otra todavía más como es Primera.