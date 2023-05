El Huércal se proclama campeón y sube a División de Honor (5-2)

El Huércal se proclamó campeón en la penúltima jornada de Primera Andaluza y asciende a División de Honor, categoría en la que no ha jugado nunca. Lo logró con un ambiente extraordinario en una jornada especial al celebrarse las fiestas de la localidad del Bajo Andarax. Y lo logró en un partido con suspense, en el que se vio por debajo hasta en dos ocasiones ante una La Cañada que lo puso difícil desde el primer minuto.

Algunos aficionados ni habían llegado al Municipal de Huércal de Almería cuando Bittner adelantó a los visitantes para dejar claro que el Huércal no lo iba a tener fácil después de conectar con un disparo raso un pase atrás tras una llegada por el costado. El conjunto verdiblanco respondió rápidamente con un balón al espacio de Álex Uroz que recogió Toto para no perdonar en el uno contra uno ante Hinojo. El gol no tumbó a La Cañada, que dominó más en el primer acto, con el Huércal teniendo más errores que de costumbre. Pedro materializó el 1-2, pero tras el descanso el Huércal salió con mucha más energía.

Lee restableció la igualada y a partir de ahí fue llegando uno tras otro, con un monólogo local y con los visitantes hundidos, en parte, por la diferencia física. Toto, Herrada y Lee firmaron la remontada para proclamar campeón al Huércal con una jornada de antelación antes de visitar al Garrucha, que volvió a pinchar y ya no podrá ser segundo. El conjunto de Fran Benavente, que ha sumado once triunfos y dos empates en las últimas catorce jornadas, jugará la próxima temporada en División de Honor por primera vez.