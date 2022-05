ISE CB Almería llega hasta octavos en el Campeonato de España Junior Femenino

Encuadradas en el grupo H, con CB Al-Qázeres (campeón de Extremadura), CD Alcázar de Maó (Campeonas de Baleares) y Agrupación Deportiva Baloncesto Avilés (Campeonas de Asturias), las chicas de Ingenia Solar Energy CB Almería vencieron en todos sus partidos de la fase de grupos del Campeonato de España de Clubes, pasando a los cruces como primeras de grupo. Tan sólo en el último encuentro, ante CB Al-Qázeres, sufrieron para cerrar el partido.

La ilusión y la motivación de este equipo eran máximas, ya que no existía ningún tipo de presión añadida y sabiendo que estar en una cita de este nivel por segundo año consecutivo ya era un gran logro. Pero las jugadoras almerienses no iban a Huelva de vacaciones sino a competir hasta donde pudieran y con la esperanza de superar la primera fase, algo que el pasado año no pudieron conseguir al dejarles fuera el basket average tras un triple empate producido en su grupo.

En el primer partido del campeonato, victoria para las chicas de ISE CB Almería frente al CD Alcázar. Las rojillas realizaron un encuentro realmente serio, que dominaron en todo momento tras marcar las primeras diferencias importantes antes del descanso (40-23). En la segunda mitad las almerienses, con las bajas de la jugadoras cadetes que estaban en Estepona jugando el partido por el 3º y 4º puesto del Campeonato de Andalucía, siguieron con la misma intensidad para llevarse una clara victoria por 72-47.

Ya en la segunda jornada, las rojillas se enfrentaban a la Agrupación Deportiva Baloncesto Avilés en un choque que estuvo marcado por la superioridad defensiva de las almerienses. Tras un primer cuarto igualado, no titubeó ISE CB Almería en el segundo y se lanzó a sentenciar definitivamente el encuentro, consiguiendo que las asturianas tuviesen muchos problemas para anotar y cerrando un espectacular parcial de 29-1. Al descanso, contundente 50-15 para las almerienses. En la segunda mitad la tónica fue similar, acabando el encuentro las rojillas con mucha solvencia (83-44).

El conjunto almeriense consiguió su billete a octavos de final del torneo tras ganar a CB Al-Qázeres en un encuentro en el que casi siempre lideraron el marcador, aunque un parcial en contra en los últimos minutos amenazó lo que parecía una victoria tranquila. Tras un comienzo marcado por los nervios, las rojillas subían la intensidad y el acierto para llegar con ventaja al descanso (31-25). Las cacereñas no se rindieron, pero las pupilas de David Bernárdez manejaban bien las cortas distancias que se dieron durante el choque hasta que una buena racha en ataque les daba una clara ventaja a falta de 3 minutos y medio (52-40). Las extremeñas se acercaron en los instantes finales con dos triples afortunados pero no pudieron culminar la remontada (53-50).

Aunque en una fase final de campeonato ya no hay equipos sencillos de ganar, no tuvieron mucha suerte en el sorteo las rojillas ya que les tocó enfrentarse al Valencia Basket, una de las mejores canteras de España. Y ante este potentísimo equipo jugó un digno partido ISE CB Almería, que en el primer cuarto compitió de tú a tú con este bloque llamado a estar entre los mejores esta temporada.

En los primeros minutos del segundo cuarto, el partido continuó por la misma senda y las rojillas, gracias al trabajo colectivo, ponían en aprietos a las valencianas (23-25). Pero según iban pasando los minutos, Valencia Basket fue poco a poco poniendo distancia en el marcador gracias a su acierto desde el exterior. La gran diferencia entre ambos equipos, especialmente en el aspecto físico y altura, se va poniendo de manifiesto en la segunda mitad y las valencianas se imponen con absoluta claridad, a pesar de la buena imagen que sobre la cancha dejan las chicas de ISE CB Almería (57-90).

Era el segundo año consecutivo que el equipo júnior del CB Almería conseguía clasificarse para el Campeonato de España, lo que indica que se están haciendo bien las cosas. Desde el club se tiene la sensación de que éste hecho supone todo un éxito y que este logro es el resultado de la responsabilidad del equipo, logrado gracias al esfuerzo de técnicos y jugadoras y de su mentalidad, además de la implicación y dedicación de todos los padres y madres.