ISE no puede con Miralvalle Extremadura (64-58)

Hierros Díaz Miralvalle Extremadura doblegó a un Ingenia Solar Energy Costa de Almería que nunca se dio por perdido y que metió presión hasta el final. Las rojillas lo intentaron todo a pesar de acusar la importante baja de Alicia González, que cayó lesionada tras torcerse un tobillo al recibir una falta de Amy Griffin en el primer minuto del partido y no pudo volver a la pista.

Más concentrado y enérgico, ISE Costa de Almería arrancó con buenas sensaciones a pesar de la lesión de Alicia González en el primer minuto. El equipo de Alex Gómez compartía el balón con rapidez y anotaba con facilidad de la mano de Lucía Méndez y Mariana Muadi (8-13). Las rojillas cerraban perfectamente su zona pero las extremeñas recortaron desde el tiro exterior (13-16).

En el inicio del segundo cuarto, el conjunto local ordenó las ideas y encontró la manera de liberar a Amy Griffin, que comenzó a anotar con fluidez provocando el tiempo muerto del técnico rojillo (20-20). Irene Viruel se sumó a la norteamericana, anotando ambas interiores 9 puntos en este cuarto, aunque las visitantes mantenían el tipo de la mano de Muadi (29-24). Al descanso la ventaja extremeña aumentaba, tras unos minutos de desacierto en las filas rojillas (38-30).

Tocaba defender con aún más intensidad y las almerienses se pusieron manos a la obra a la salida de vestuarios. Sin embargo las locales también paraban la fluidez anotadora del conjunto rojillo que no podía rebajar la distancia. Un triple lejano de Moyano daba la máxima diferencia hasta el momento al conjunto colegial (46-34). Pero el equipo visitante consiguió acercarse en el marcador gracias a su mejoría defensiva y a su juego rápido en transición, abriendo un parcial de 0-8 en los minutos finales de la mano de Irene Garrido y María Arrebola (49-46).

Parcial que se cerraba en 0-13 en los primeros minutos del cuarto decisivo y que ponía a las rojillas de nuevo por delante tras un triple de María Cueto (49-51). Sin embargo, a las locales no les tembló el pulso en el momento decisivo y volvieron a la carga con tres triples consecutivos (60-51). María Cueto respondía desde la línea de 6,75 al llegar al ecuador del cuarto y las almerienses se vaciaban en defensa (60-54). Pero, a pesar de conseguir que el equipo placentino no anotase en los últimos tres minutos del choque, las pérdidas y los malos porcentajes en el tiro exterior no permitieron la remontada, cayendo finalmente por 64-58.