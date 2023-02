El Inagroup El Ejido sigue sumando (3-3)

El Inagroup El Ejido se mantiene vivo en la lucha por el play off, si bien se quedó con ganas de algo más, después de empatar en casa ante el Bisontes Castellón, su inmediato perseguidor. Se esperaba un día grande para los del Poniente, que en el descanso presentaban a sus equipos de base. Pero los de José Escrich, que lograron ponerse por delante en el marcador en hasta dos ocasiones, no pudieron darle una alegría completa a su gente.

Fue un partido muy competido desde el pitido inicial y no era para menos, tan solo un punto separaba a ambos en la tabla. Los visitantes lograron golpear primero, adelantándose en el marcador en el 11' con un gol en propia puerta del local Josete. No obstante, los ejidenses supieron reaccionar acto seguido con un tanto de Pipi que desataba la felicidad en la grada. Pero el empate no era suficiente para los celestes, que querían superar a un rival directísimo en la lucha por obtener billete para el play off.

Así, Nacho Gil adelantó al Inagroup El Ejido cuando la bocina ya calentaba para sonar y mandar a los jugadores a vestuarios. El encuentro ya estaba donde querían el conjunto celeste, que estaba sumando tres puntos de vital importancia en su lucha por mantener vivo el sueño del ascenso. Aunque, ni mucho menos estaba todo decidido. Como si fuera una premoción, Bisontes empató de nuevo, esta vez con un tanto de Beto.

Todavía había tiempo para llevarse los tres puntos, tan importantes para ejidenses y castellonenses, si bien al final el marcador no volvió a cambiar. Un punto que por el guion del partido podía saber a poco, pero que con la derrota del Unión África Ceutí deja un buen sabor, permitiendo a los celestes recortar un punto en la lucha por entrar en el play off a final de temporada.