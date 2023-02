Isidro Leyva vuela con su pértiga para alcanzar el oro en el Campeonato de España de pista cubierta

Almería ha estado presente en el Campeonato de España Absoluto con una representación de élite. El evento deportivo celebrado en Madrid en el que ha participado el saltador de pértiga, Isidro Leyva, acompañado por su entrenador y director del Patronato Municipal de Deportes, Antonio Orta.

El pertiguista, que reside en Almería, donde entrena con Antonio Orta, recuperó el pasado fin de semana su título nacional absoluto, coronándose por segunda vez en su trayectoria deportiva como campeón de España absoluto en pista cubierta. De este modo, la medalla de oro le ha devuelto la ilusión como recompensa del trabajo bien hecho al subir al podio.

En el tercer y último intento, Isidro Leyva logró la marca de 5'45 metros, tras haber hecho previamente 5'10 y 5'30. "Tras siete meses de parón el año pasado con motivo de una lesión, me recuperé para afrontar la temporada de verano, que fue bastante bien, llevo sin lesión desde que me recuperé. He estado todo el invierno compitiendo fuera, de momento no he hecho ninguna competición en Andalucía", ha explicado Leyva.