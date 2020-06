Juan Muñoz: "He tenido a Alcaraz de entrenador y el Albacete es un equipo muy complicado"

Con ocho dianas en su cuenta, Juan Muñoz es el segundo anotador del equipo, igualado con Lazo y solo por detrás de Darwin Núñez. El ariete utrerano cuenta las horas para poder celebrar un nuevo tanto, a ser posible este domingo en Albacete, donde avisa que no será sencillo por las peculiaridades defensivas que suelen tener los equipos dirigidos por Lucas Alcaraz, que esta tarde tendrán la ocasión de abrir el fuego disputando los 45 minutos restantes del duelos supendido ante el Rayo Vallecano.

¿Verá esta noche el Rayo-Albacete cogiendo apuntes?

Sí, por supuesto. Tengo muchas ganas de que esto arranque cuanto antes, es el primer partido de Segunda y nuestro primer rival tras el parón. Va a ser más raro de la cuenta, entre semana, sin público, tras el parón y solo 45 minutos. Intentaremos ver cómo está el Albacete y trabajar en base a ello, pero lo más importante somos nosotros para intentar conseguir los tres puntos.

¿El fútbol sin público es como una misa sin feligreses?

Si juegas un partido sin afición va a ser raro, pero hay que adaptarse a lo que venga.

¿Habrá finalmente abrazos para celebrar los goles?

Unos dicen unas cosas y otros, otras. Será raro también porque se oirá a los jugadores, cuerpos técnicos y si metes un gol la reacción será extraña al no saber si abrazarte o no. Intentaremos meter todos los que podamos y celebrarlos de cualquier manera.

¿De qué modo suele gustarte celebrarlos?

Suelo ir a mi bola, por decirlo de algún modo, metido en el partido y animando a los compañeros, aunque permanezca callado. Si conozco a algún excompañero o entrenador doy mensajes, lo importante es tener la conciencia positiva para los que juegan y los que se quedan en el banquillo, remar todos en la misma dirección y con el mismo objetivo.

¿Quién es el que más habla dentro del campo?

Normalmente el capitán y la gente de atrás, que ven el fútbol de cara, también el portero. A mí me gusta lo que tenemos en el vestuario porque nos hablamos dentro del campo e intentamos ayudarnos para hacerlo del mejor modo. Si le digo algo a un compañero es por el bien común de todos.

Juan Muñoz: "Hasta que las matemáticas no digan lo contrario vamos a luchar por conseguir el objetivo de ascender a Primera"

¿Qué le parece el Albacete de Lucas Alcaraz?

Es un equipo muy complicado. Lo he tenido de entrenador y sé lo que él trabaja bien. Podemos ver vídeos y analizar sus jugadores, por los que tenemos que hacer un gran trabajo somos nosotros

¿En el Carlos Belmonte tocará morder o jugar bien al fútbol?

La idea de juego siempre la hemos plasmado dentro del terreno, aunque cada partido es un mundo y cada rival te exige unas cosas. Iremos a por los tres puntos e implantar nuestra idea de juego. Luego el partido pedirá una cosa u otra, pero iremos a intentar plasmar nuestro juego y a por la victoria.

¿Cómo ve la clasificación?

La Segunda División es muy complicada, llevo varios años en ella y este es el más complicado por la cantidad de jugadores y equipos buenos que hay.

¿Cádiz y Zaragoza lo tienen casi hecho o tendrán que ganárselo?

No está decidido, con todo lo que ha pasado, el parón, partidos cada tres días y once jornadas en mes y medio no lo tiene ganado nadie. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario vamos a luchar por conseguir el objetivo de ascender a Primera, que es lo que buscamos desde principio de temporada y en ello estamos.