Manolo Berenguel aúna equipo y afición para un título añorado

Manolo Berenguel apura los últimos ajustes a pocas horas vista de la llegada de un primer gran momento de la temporada. No oculta los detalles que son obvios, relativos al escaso tiempo que ha tenido para preparar la cita, pero el equipo ha trabajado muy bien y, como clave de vital importancia, se juega en el Moisés Ruiz, ante la afición ahorradora. En ese sentido, la incluye en su reflexión: "El objetivo es llenar el pabellón. Siempre nos da buen resultado y siempre he dicho que el público es muy importante para nosotros. Tenemos el primer título en casa y no debemos dejarlo escapar de casa".

Además, confía en su grupo de jugadores, que han afrontado la pretemporada con ilusión y ganas, que son conscientes de que todavía no están en su mejor nivel como equipo y, por tanto, que deben hacer un esfuerzo extra para conquistar un título añorado: "Dentro del tiempo que llevamos de preparación, las sensaciones son bastante buenas. El equipo, cuando dice de tirar, tira bien. El nivel de entrenamientos que estamos teniendo en estas semanas es más que aceptable".

Igualmente intentó sacar rendimiento a la Copa de Andalucía: "El rival no era tan fuerte, pero por momentos el equipo jugó muy bien. Los desajustes que teníamos durante el inicio se fueron subsanando. No ha habido todo el tiempo que queríamos para preparar esta Supercopa, pero es cierto que cuando el equipo se pone a competir y a jugar, la verdad es que transmite buenas sensaciones".

Sabe lo que esa ganar la Supercopa femenina como primer entrenador, y la masculina como segundo, allá por 2015 en El Ejido, y le gustaría completar su palmarés de trofeos tras haber conducido a los verdes a una Copa y a una Superliga: "Es una competición de la que yo siempre he dicho que es el punto de referencia entre los que han sido los dos mejores equipos de la temporada anterior. Efectivamente en esta Supercopa se cumple, fuimos los dos mejores y a mí por supuesto que siempre me gusta ganar".