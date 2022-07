La tableta de Rafael Nadal

La palabra 'retirada', hasta ahora, no la habíamos pronunciado en relación a don Rafael Nadal. Retirar es un verbo que hemos conjugado en otros deportistas. No es un verbo popular ni que nos guste a nadie. A nadie le gusta abandonar, dejar algo inacabado o inconcluso. Y menos cuando uno ha pasado las de Caín y entra en semifinales de uno de los torneos más prestigiosos del mundo como es Wimbledon.

Pero la naturaleza es como es, para la bueno y lo malo. Es capaz de permitirnos realizar hazañas increíbles pero no extiende un cheque en blanco para llevarla hasta el límite. Cuando eso ocurre, el cuerpo nos llama por teléfono, sobre todo si no hemos leído las señales (dolor, inflamación) que ha estado enviando.

De las múltiples ocasiones en las que don Rafael Nadal ha tenido que lidiar con el dolor, en todas había salido victorioso. Pero el recto anterior del abdomen, un músculo del que la mayoría sólo ha escuchado hablar y sólo por un tema estético (la tableta de CR7, por ejemplo) ha evitado que pudiese ganar otro título de los gordos.

¿Pero qué tiene que ver el músculo más anterior del abdomen con el juego del tenis? Todo el mundo puede pensar que el hombro, codo o muñeca, o bien las rodillas, son mucho más importantes que la tableta.

Pues no es así. Todos los músculos tienen un papel y una función asignada, por pequeña y específica que sea. Si un solo eslabón de la cadena fracasa, todo lo demás se viene abajo.

¿Cómo funciona el recto anterior?

Es un músculo muy conocido y buscado por todos los que hacemos deporte. Si se nota la tableta es que tu estado de forma es más que óptimo. Muchos deportistas sabedores de poseer una tableta poderosa, buscan cualquier opción para mostrarla, ya sea Cristiano tras marcar un gol, boxeadores o atletas. Es un músculo especial puesto que sólo está presente en el ser humano. No hay otra especie que lo posea.

Está compuesto por cuatro vientres musculares dispuestos en dos columnas paralelas; cada vientre muscular forma una onza de la tableta. Entre cada pequeño vientre muscular, hay un tabique de tejido que no es músculo si no un tendón.

Las tabletas más inferiores se encuentran a la altura del ombligo y gracias a un tendón conjunto se insertan en el pubis; mientras que las superiores se insertan en la costilla número 8.

Está flanqueado a los lados por los músculos de la pared abdominal que son tres: oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen. El recto anterior del abdomen, más allá de su valor estético, es un músculo fundamental para muchas funciones importantes del ser humano:

- Ayuda a que el hombre puede caminar erguido sobre las dos piernas; por eso es por lo que es específico del ser humano.

La lesión que sufre don Rafael Nadal provoca que el saque sea un auténtico suplicio

Como se encuentra en la parte anterior del abdomen, es fundamental como tope, como muro para que las vísceras se encuentren en su sitio. Cuando debido a la edad o al sobrepeso, tenemos una barriga importante, el recto anterior se debilita y se convierte en una estructura más laxa, provocando hernias de la pared abdominal o eventraciones. Es muy fácil de detectar. No hay más que tumbarse boca arriba sin camiseta e intentar levantarnos sin apoyar las manos. Si hay una hernia de la pared, un enorme bulto se dejará ver en la parte anterior de la barriga.

- Cuando el recto anterior se contrae, ayuda a aumentar la presión dentro de la cavidad abdominal, algo muy importante cuando vamos a defecar o a dar a luz. También es importante para toser, por este mismo motivo.

- Respecto de la movilidad, el recto anterior del lado izquierdo al contraerse hará que el tronco se incline hacia el lado izquierdo. Lo mismo ocurre hacia el lado derecho cuando se contrae el músculo derecho.

- También tiene función sobre la columna vertebral, haciendo que el tronco se incline hacia adelante, flexionado el tronco como cuando queremos tocar la punta de los dedos de los pies estando de pie. - La última función tiene que ver con la respiración. Favorece la expulsión del aire por la boca (espiración) y limita o controla la inspiración profunda.

¿Cómo afecta la rotura a don Rafael Nadal?

En el tenis, un deporte sujeto a muchos cambios de velocidad, giros, arrancadas y parones bruscos, el recto anterior actúa como estabilizador. No he leído nada si es el músculo del lado izquierdo o derecho. Casi con toda seguridad será su lado dominante, el izquierdo. La rotura no es grande, sólo siete milímetros, pero el peligro es que esa rotura se agrande y se abra como una cremallera sino se realiza un reposo adecuado y el tratamiento necesario.

Con esa rotura del recto anterior:

- El saque debe ser un suplicio. El golpeo de la raqueta contra la bola exige que toda la musculatura se encuentre en tensión. La sacudida brusca del saque debe ser realmente dolorosa.

- Golpear de drive, lo mismo. El tronco se gira ligeramente hacia la izquierda y viene el latigazo en forma de golpeo.

- Un mate. El tronco se arquea hacia adelante y otro zapatazo para el músculo. Por no hablar de la respiración acelerada como consecuencia del ejercicio tan exigente. Todo ello hace que el músculo deba trabajar a toda máquina, sincronizado con los músculos vecinos.

En el momento que el cerebro detecta la anomalía, se produce una caída de tensión de todo el músculo, con la idea de protegerlo ante un deportista, que ignorando el dolor, esté dispuesto a seguir a pesar de la rotura. No es el caso.

El tiempo estimado para que cicatrice de forma adecuada ronda entre cuatro y seis semanas. Ahora toca recuperar y darle cariño al recto anterior para que sane correctamente. Se ha llevado el músculo hasta la extenuación y no ha podido más. Don Rafael Nadal volverá y su tableta también.