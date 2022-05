Óscar Fernández: "Somos el Almería y tenemos que ir con la ilusión de clasificarnos"

Con un mensaje de que “el vestuario está bien” antes de que el filial se enfrente al Marbella en el play-off de ascenso a Segunda División RFEF compareció Óscar Fernández, su entrenador, en la sala de prensa a modo de previa para un encuentro para el que el técnico tiene claras las claves tal y como expuso: “Tenemos que ser fieles a lo que hemos hecho todo el año”. Así pues, añadía: “Hay que buscar el equilibrio, siendo serios en defensa, tener claras las ideas con el balón y después esto es un juego de eficacia, así que hay que buscarla en el área contraria”.

El míster del conjunto de la Academia no quiso hablar de un duelo que se deba catalogar como final, sino que más bien se centraba en la idea de que “es un examen más” dentro del proceso de crecimiento de una plantilla de cantera. Todo esto le llevó a subrayar: “Hemos conseguido un objetivo, que era clasificarnos y ahora tenemos un partido importante contra un gran equipo”.

La eliminatoria, que es a una única cita, tiene la circunstancia de que a los rojiblancos no les vale otro resultado que no sea la victoria, mientras que a sus adversarios podría bastarles con un empate. Esto hizo que Óscar Fernández compartiera públicamente su conversación con los futbolistas indálicos: “Como les he dicho toda la semana, los campeones se hacen ganando y no empatando. Como buen filial que somos, vamos a intentar ganar, vamos a buscar hacer bien las cosas, pero los campeones se hacen ganando”.

No ocultaba el entrenador, igualmente, la gran entidad del rival y la dificultad que le imprimirá al fútbol, pero manteniendo en todo momento una total confianza en sus pupilos. “Nosotros somos el Almería y tenemos que ir con la ilusión de ganar y clasificarnos. Esto es un juego y vamos a tener que hacer las cosas muy bien”, señaló.

Óscar tampoco quiso olvidarse de la afición rojiblanca, que se está moviendo, tanto desde el lado de la Federación de Peñas como desde algunos seguidores de manera particular, para desplazarse a Estepona y arropar al equipo filial. Esto le llevó a concluir: “Solo tengo palabras de agradecimiento porque demuestran que sienten al Almería. Agradecemos a todos los que están organizándose para el viaje y a la gente que viene a la Vega de Acá a animar a los chavales por la mañana y te lanzan esos mensajes de apoyo, que parecen una tontería, pero que te hace sentir que tienen ilusión por su filial”.