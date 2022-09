Pacheco: "Me toca esperar mi momento"

Fernando Pacheco Flores (Badajoz, 18-5-1992) firmaba este verano por 4 temporadas en la UD Almería procedente del Deportivo Alavés después de que a la dirección deportiva se le escapase el argentino Agustín Marchesín, primera opción, que se decantó por el Celta de Vigo. El meta pacense, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, tiene experiencia de seis temporadas en el cuadro vasco y espera paciente el momento en el que Rubi opte por darle un cambio de rumbo a la portería rojiblanca.

¿Qué puede aportarle a este equipo recién llegado a la élite?

"Intento aportar mi experiencia a este grupo, que es muy joven. Embarba o Melero también son veteranos, junto a otros que ya estaban. Tras tantos años en Vitoria necesitaba un cambio y Joao [Gonçalves, asesor en materia de fichajes] me convenció del proyecto".

¿Cuándo cree que le llegará la oportunidad bajo palos?

"Todos queremos jugar, pero lo importante es el equipo. He venido a dar lo mejor de mí sumando veteranía y que haya una competencia sana con calidad de entrenamientos. Los tres porteros competimos por lo mismo y decide el míster. Me toca esperar mi momento".

No era la primera opción, ¿cómo surgió todo?

"Todo fue muy rápido, se hizo al final de mercado y sabía que no iba a ser fácil porque hay un compañero que lo hizo muy bien logrando el ascenso. Lo que importa es el equipo, mi obligación es entrenar y estar preparado empujando a Fernando a que no se relaje".

Pacheco: "Mi obligación es entrenar y estar preparado empujando a Fernando a que no se relaje"

¿Cómo se deja atrás el bache actual?

"Debe haber unión dentro porque habrá momentos difíciles. En Primera es muy difícil ganar un partido. El inicio fue muy bueno y ahora hay un momento algo complicado, pero siempre hemos estado vivos teniendo la opción de haber ganado más partidos. Hay que dar tiempo. Lo más importante es que los chicos tienen muchísima ilusión. Esto acaba de empezar y habrá momentos muy difíciles que solo podrán superarse estando todos muy unidos. Por eso estamos contentos de cómo el míster lleva el grupo, somos una familia".

¿Qué recuerdos le quedan del Alavés y cómo ve el proyecto del Almería?

"De mi etapa en Vitoria he pasado de todo, primeros años maravillosos con cosas bonitas y luego retos muy sufridos para conseguir permanencias. En Almería hay un proyecto muy interesante, pero hay que tener los pies en la tierra porque hay equipos por delante. Tenemos que ser de los mejores del nivel de siete u ocho equipos que van a pelear por la permanencia".

¿Lamenta que se le escapase el tren de firmar por un club grande?

"En el fútbol marca mucho el 'timing'. En algún momento pude salir a un club importante, pero no se dio y fui muy feliz en Vitoria, lo que me dieron allí lo llevo en mi corazón. Pero la vida son etapas y afronto esta con ilusión y humildad".

¿Cuál puede ser la clave para reaccionar en Liga?

"Siempre que se pierde hay que ser críticos para volver a la senda de la victoria, pero se ha perdido por pequeños detalles. En líneas generales el equipo ha sido muy competitivo, en nada que mejoremos la producción ofensiva el equipo será difícil para cualquiera".

¿La competencia en la portería es fuerte?

"Sabía que no sería fácil al llegar aquí porque Fernando hace las cosas muy bien y por lo poco que lo he conocido me parece una persona fantástica. Pero desde la humildad vengo a competir por el puesto junto con Fuoli. El beneficiado va a ser el equipo al estar alerta".

Esta temporada, para colmo, toca un parón inesperado.

"El parón por el Mundial va a ser raro, hay que confiar en que los profesionales ajusten bien las cargas y podamos volver como motos".

¿Pidió consejo a Ely (coincidieron en el Alavés) antes de firmar?

"Con Ely guardo una muy buena relación, de hecho la había mantenido estos años y me alegro por él porque es uno de los mejores profesionales que he visto. Ha tenido momentos difíciles y ha logrado darle la vuelta, pocas personas se lo merecen tanto".

¿Qué tal la adaptación a Almería?

"He pasado de una de las ciudades más frías a otra de las de más calor y tanto mi pareja como yo estamos muy contentas de seguir disfrutando de esta experiencia".

¿Ve buenos mimbres en el plantel?

"Tenemos una plantilla muy interesante. Está muy compensada y con muchas variables tácticas para que el míster pueda jugar. Hay mucho talento joven y la clave es mantener un entorno familiar que puedan explotar. Venimos de derrotas pero no hay que alarmarse. El equipo es muy competitivo y a nada que pulamos un par de cosas vamos a seguir adelante, no tengo ninguna duda".

¿Algún mensaje para su nueva afición?

"Me gustó mucho el ambiente de los partidos de casa, ya hubo una gran comunión el año pasado y espero que siga igual. Vamos a intentar darlo todo en el campo para que se sientan orgullosos".