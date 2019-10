Contundente triunfo del CD El Ejido en Viator (1-4)

Victoria merecida del Club Deportivo El Ejido en el primer derbi almeriense de la temporada ante el Poli Almería. Los celestes, liderados en la remontada por Rubén Sanchidrián tras adelantarse los locales en el marcador, fueron superiores a su oponente y lograron la primera victoria de la temporada lejos de Santo Domingo. Además, este triunfo supone que por primera vez los del Poniente encadenan seis puntos en dos semanas y les permite engancharse a la zona alta de la tabla clasificatoria.

El primer disparo a puerta del partido lo protagonizó Óscar Vega para los locales a los cuatro minutos, pero estuvo atento Godino para desviar a córner. Los ejidenses, por su parte, tuvieron varios acercamientos al área en los primeros compases, pero sin remate. Aún así, buscaron tener más el esférico los de Cabello. Y lo lograron, aunque no les sirvió para materializarlo en el marcador. Sí lo haría el Poli Almería, en una buena contra en la que Kevin asistió a Ruzzo, que ganó la espalda a los defensores celestes y batió a Godino para establecer el 1-0 (10').

Un minuto antes de inaugurarse el luminoso en Viator, Rubén Sanchidrián firmó el primer disparo a puerta del CD El Ejido entre los tres palos, en un flojo cabezazo que detuvo sin problemas Hugo. El jugador malagueño se convertiría en el gran protagonista de la primera parte y del duelo. Provocó un penalti en el 20', que materializó el capitán celeste Ivi, y remontó el encuentro en el 25' con un tiro cruzado. El conjunto de Cabello estaba mejor asentado sobre el terreno de juego que su oponente y logró más tranquilidad en el marcador con el 1-3, en un soberbio cabezazo de Cristian Moreno, que pilló dormida la zaga local, a dos minutos del descanso.

Tras la reanudación, Álvaro García Búrdalo hizo su primer cambio. Sacó del terreno de juego al capitán Ruzzo, que vio la amarilla al final del primer tiempo, y dio entrada a Míchel. Cabello siguió con el mismo once en un equipo celeste que, por el momento, no se sentía muy amenazado por el ataque rojiblanco. El Poli empezaba a ver el crono correr, viendo como se le escapa otra oportunidad para brindar a su afición la primera victoria en casa.

Los del Poniente siguieron llevando la iniciativa ante un rival que estaba generándole menos problemas de los que esperaban. Ni la entrada de Edu Mendy dio otro aire al ataque de un equipo local que tampoco esta fino en defensa. De una indecisión de la zaga rojiblanca se aprovechó en el 65' Dani Garzón, que llevaba unos segundos en el campo, para hacer el 1-4. El celeste hizo un gesto de disculpas a la grada, ya que la pasada campaña vistió la elástica de un Poli Almería que lo tenía más que complicado.

Poco cambió la cosa en la recta final. Los locales no cesaron en su empeño de tratar de maquillar el luminoso, pero no pudo ante un sobrio y contundente CD El Ejido que no le concedió absolutamente nada. La superioridad visitante sobre el terreno de juego era más que manifiesta. En la grada, pese a que había más seguidores locales, ambos bandos los dieron todo para que este choque fuese una gran fiesta del balompié almeriense, en la que fueron los ejidenses los que se llevaron el premio. Duro golpe para un Poli Almería que sigue sin saber lo que es ganar en su exilio en el Antonio Palenzuela.