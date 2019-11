René: “La plantilla está un poco dolida”

René Román ha expresado en los micrófonos de la radio oficial del club el sentir del vestuario tras la repentina destitución de Pedro Emanuel: “Ha sido difícil porque cuando trabajas con gente durante cierto tiempo se le coge cariño y la calidad humana del cuerpo técnico de Pedro era de diez. La plantilla está un poco dolida por despedirse de estos profesionales que tanto nos han ayudado, es decisión del club y el juego del equipo venía generando dudas, pero tras un tercio de la competición somos el segundo mejor de la categoría. Nos lo comunicaron tras el entrenamiento y aunque últimamente se rumoreaba mucho acerca de un cambio en la dirección del club, nos pilló por sorpresa”.

El guardameta y capitán rojiblanco recordaba que el plantel está volcado en la meta del ascenso: “Si de algo puede presumir el club es de la plantilla comprometida que tiene. El objetivo es uno y hará todo lo posible por cumplirlo. La predisposición a trabajar siempre ha sido máxima y muy agradecidos a Pedro y su cuerpo técnico por ayudarnos a montar un equipo con tan poco tiempo como teníamos”.

René: "Me dicen que Guti como entrenador no ha perdido su carácter competitivo y exige al 200% a su plantilla"

Para concluir, René le daba la bienvenida a Guti y le deseaba suerte al frente del banquillo indálico: “La propiedad quiere darle lo mejor a la afición, vienen a por todas y luchan por subir a Primera. Ha quedado patente y la afición debe estar tranquila porque harán todo lo que esté en su mano para que puedan disfrutar. Al Guti entrenador no lo conozco, sí al jugador. Con que juguemos a la mitad de lo que jugaba él, iremos sobrados. Cuando hay un cambio de entrenador te informas. Lo ha ganado todo como jugador y una persona de su entidad no vendrá a jugarse su prestigio, sino con ganas de ayudar a hacer las cosas bien y mejorar en nuestro juego. Por lo que me ha llegado, como entrenador no ha perdido su carácter competitivo y exige al 200% a su plantilla. Lo importante es que venga a mejorarnos porque se va a encontrar a una plantilla comprometida y abierta a los cambios que pueda haber”.