Rubi: "Los milagros no existen, necesitamos tiempo"

Trabajar y persistir: "No somos un equipo pensado para jugar directo, directo, directo y ha habido mucha densidad. Los milagros no existen. Necesitamos tiempo, no hay más. Vamos a trabajar duro y lo vamos a conseguir. Los nuevos han tenido una actitud muy buena, pero en un día no se soluciona. Es cuestión de trabajar y persistir. No voy a hablar más del pasado, aunque hay decisiones importantes. Eso no quita que vayamos a sacarlo adelante. El objetivo es claramente la permanencia y Osasuna lleva años haciendo las cosas bien, no iba a regalar el partido".

Posesión sin pegada: "Hemos llevado el peso de llevar el balón, pero es muy difícil batirle líneas porque están muy bien organizados. Hemos encontrado futbolistas, pero no hemos estado acertados. La otra forma es meterse atrás e ir al contraataque, pero hemos querido llevar el peso del partido".

Lamenta la ocasión de Embarba: "En Valladolid nos costó mucho hacer juego y hoy tuvimos las ideas muy claras, con la ocasión de Embarba. Luego se nos rompió el ritmo y ellos son mejores en el juego directo y las caídas. Lo hemos pasado muy mal al final de la primera parte y luego pusimos lo que pudimos".

Mosqueado con los pitos a Sousa: "Me parece injusto lo de Sousa. Si creamos un ambiente adverso para los futbolistas va a ser muy difícil. Las ganas por ver a un jugador nuevo hacen que olviden lo que hace otro futbolista. Eso ha afectado a los futbolistas. La grada es soberana y si nos silba hay que saber aguantarlo. No podemos negar que Samú se ha dejado los huevos".

La sombra de Sadiq: "Hay que dar pasos adelante lo antes posible. No puedes sustituir en nada a un jugador consagrado porque la magia no existe, pero la actitud es buena. No sé decir cuánto tiempo, pero una vez participen y ganen dará confianza".

Nuevas sinergias: "Antes el engranaje era muy bueno y ahora hay que encontrar esas sinergias entre los nuevos. Tú juegas contra rivales como Madrid o Sevilla y todo el mundo entiende que te pongas atrás, pero hoy no lo hubiera entendido nadie. Vimos hasta dónde podíamos llegar".

Sufridas transiciones: "Hemos sufrido más en las transiciones por pérdidas nuestras que por el rival mueva el balón y entre encontrando espacios. Si te encierras atrás seguro que vas a estar más sólido".