Samú Costa: "Somos unos privilegiados y tenemos que saber jugar con presión"

Samú Costa vuelve tras cumplir sanción este domingo para enfrentarse al Huesca y el centrocampista portugués, uno de los diques de contención de Rubi, lanza un mensaje de confianza de cara al tramo final de nueve partidos, pidiéndole un último esfuerzo a todos sus compañeros en este esprint final.

¿Cómo vivió su ausencia ante el Girona?

De fuera fue difícil ver el partido, quiere estar dentro y ayudar, tuvo mucha emoción desde el principio hasta el final. Se hizo un buen trabajo, pasó lo que pasó y hay que mantener la cabeza alta y pensar en el Huesca.

Tras la derrota parece que fueran los peores de los que se juegan el ascenso directo.

En el fútbol cuando pierdes parece que esté todo mal y cuando ganas todo bien, pero no es así. Llevamos casi todo el año entre los dos primeros y dependemos de nosotros. Todos estamos motivados, viendo lo que se debe mejorar para ir a Huesca con todas las ganas.

¿Ser segundos desgasta mucho?

Estar primero tampoco te asegura nada porque la distancia entre los 3 primeros es muy pequeña, en cualquier momento pierdes uno o dos partidos y te pones tercero, pero no hay que pensar en eso, sino en ir partido a partido y que cada uno dé lo mejor que pueda, la calidad hará el resto. Quiero ascender primero, siendo campeón, pero mejor no hacer cuentas.

¿Qué pasa con los penaltis?

Mala fortuna no es, la suerte en fútbol no creo, sino en el trabajo semanal. Tienes que llegar al penalti con la mentalidad de marcar. Sabemos que todos los lanzadores lo hacen bien y tiene que ver con la confianza y la motivación, pero lo importante no es pensar en el portero, sino en marcar. Eso va a mejorar seguro, pero también fallamos ocasiones antes.

¿Cómo se presenta la visita a El Alcoraz?

Es un rival que viene de Primera, no está haciendo una Liga muy buena pero fuera siempre es muy difícil. No he podido jugar contra ellos pero conozco lo que he mirado y sé sus puntos fuertes. Veremos vídeos para prepararlo bien.

¿Le ha venido bien desconectar?

Sí en temas de descanso físico, pero estoy bien y por mí jugaría todos los partidos del año. Me enfada quedarme fuera sin poder ayudar en esta fase que precisamos de todo.

Y el Huesca se juega su último cartucho para el play-off...

Eso de estar arriba tiene estas cosas, una mayor presión porque todos los rivales quieren ganar con una motivación extra, pero somos profesionales afortunados de ganar dinero con el fútbol y tenemos que saber jugar con presión porque en Primera será mayor si subimos. Cada uno debe pensar en mejorar para ayudar al equipo.

¿Es importante en esta fase tener tranquilidad?

No creo que sea lo más importante, sino el grupo. Pensar que si juegas más o menos ya no importa, sino que se gane cada fin de semana. Tenemos un grupo muy bueno y es difícil estar tranquilos, pero ahora viene la mejor parte y hay que acabar fuertes.

Los rivales contra los que perdieron no están siendo mejores.

El fútbol no es un deporte justo, puedes estar 89 minutos jugando muy bien y que te marquen en el último minuto. No es cuestión de suerte, pasan muchas cosas como ante el Lugo, pero no podemos cambiar lo que ha pasado, solo mejorar para el Huesca.

¿Miran de reojo al Valladolid?

No pensamos en ese partido, solo en nosotros y en el próximo partido porque de lo contrario no sería tan importante como la gente habla.

¿Qué tal las prestaciones defensivas de Rodrigo Ely?

Es un central con mucha experiencia que ha jugado en Primera y llevaba más de un año sin jugar. El equipo lo ayudó y nos da mucha seguridad, esperemos que continúe así.

¿Entiende que no haya parón de selecciones en Segunda?

Debería parar para que fuera más justo porque hay equipos que tienen jugadores y otros que no. Segunda tiene muchos partidos y por un lado lo entiendo, pero a mí no me toca decirlo.

Lástima quedarse sin Sadiq justo en esta fase.

Estaba en un gran momento, marcando casi siempre, pero también Dyego lo estaba y Villar ha vuelto muy bien de la lesión. El penalti no me interesa porque jugó bien.

¿Qué sensaciones tiene de cara a los 9 últimos partidos?

Es larga, pero es lo que es, una Liga en la que puede pasar de todo y de aquí a poco quedarán 1 o 2, esto ahora pasará rápido porque llegan los mejores momentos y hay que estar confiantes y motivados.

¿Piensa que a diferencia del año pasado la confianza no está en declive?

Este año pasamos momentos que, como grupo, no ha sido fácil. La confianza el año pasado fue para abajo y lo más importante es que los entrenadores creen en nosotros más que nadie y sentimos la confianza de la afición