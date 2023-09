El TAE continúa con las puertas abiertas para la próxima temporada

Fundada por el entrenador de fútbol profesional almeriense, José María Salmerón, la Escuela TAE se compromete a brindar una formación integral a jóvenes talentos a través de un enfoque educativo y deportivo basado en valores sólidos. Salmerón, con su experiencia tanto como jugador como entrenador en clubes como el Real Madrid, Recreativo de Huelva, Alavés, Tenerife o Levante, sabe lo que se necesita para alcanzar el máximo potencial de uno mismo en este deporte y adquirir a través de él grandes valores tanto deportivos como humanos.

Este año, los jugadores, con edades comprendidas entre los 4 y los 18 años, comenzarán su viaje con la camiseta TAE, un símbolo de talento, actitud y esfuerzo. En la Escuela TAE, se ofrecen entrenamientos personalizados adaptados al nivel y la edad de los niños, dirigidos por entrenadores cualificados con experiencia en diversas áreas del deporte y el fútbol. Las inscripciones aún se encuentran abiertas.

El club valora la competición como una herramienta esencial para el crecimiento personal y deportivo de los niños. Desde partidos internos en la escuela hasta la posibilidad de unirse a los equipos de competición en categorías como prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete en un ambiente sano y controlado por la escuela.

El TAE contará con su primer equipo femenino que llega en un contexto excepcional para seguir fomentando el fútbol femenino: "Aunque son muchas las niñas que ya se forman y se han formado en nuestra escuela, como nuestra exalumna, Adriana Ortiz, quien ha sido recientemente fichada por el cadete del Almería, lo cual nos enorgullece enormemente, hasta el momento no habíamos recibido el volumen suficiente para formar equipo. Este año, sin embargo, con orgullo podemos decir que con el reciente éxito de la selección española, es un estupendo momento para animar a que sea mucho más el talento femenino que venga a nuestra escuela", señala el director de la Escuela TAE, José María Salmerón.